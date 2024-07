Wiadomość z ostatniej chwili - Jolanta Pieńkowska odchodzi z "Dzień Dobry TVN". W dzisiejszym ostatnim wakacyjnym wydaniu popularnego programu TVN na widzów czekało wielkie zaskoczenie. Po 9 latach dziennikarka postanowiła zrezygnować z roli prowadzącej śniadaniówkę. W studiu pojawił się Edward Miszczak, który wręczył Pieńkowskiej kwiaty. Ekipa przygotowała dla niej również tzw. "the best of", czyli najlepsze momenty z jej udziałem.

Jak gwiazda tłumaczy swoją decyzję? Pieńkowska zapewnia, że w życiu zawsze przychodzi czas na zmiany:

W życiu przychodzi czas na zmiany. Po 14 latach rzuciłam wiadomości, by zostać redaktor naczelną "Twojego Stylu", potem, na tej kanapie siedzi człowiek (mowa o Edwardzie Miszczaku), który zaczął mnie systematycznie namawiać na udział w "Tańcu z Gwiazdami". Dziękuję wszystkim za to, że byliście ze mną, że mnie wspieraliście, chciałam podziękować mojej producentce, wydawcom, współprowadzącym. Dziękuję za wszystko. 14 lat w Wiadomościach, kilka w magazynie, 9 lat na antenie DDTVN - pora na zmiany. Dziękuję Edwardowi, który nie jest szczęśliwy z tego powodu i prywatnie mi dogryza, ale dziękuję, że przyjął ze zrozumieniem moją decyzje. Będę wracać na antenę DDTVN, bo nie zamierzam rezygnować z podróży w ciekawe miejsca - mówi dziennikarka



Edward Miszczak zapewnił, że dziennikarka nie opuszcza grupy TVN, przechodzi do TVN 24 Biznes i świat. Od poniedziałku do piątku na zmianę z Bartkiem Węglarczykiem poprowadzi magazyn "Świat". Pierwszy odcinek z jej udziałem już 8 września o 21.

Na razie nie wiadomo, kto zastąpi Pieńkowską. Trwają ostatnie negocjacje:

Zostańmy bez tej odpowiedzi. Ona w ciągu tygodnia się pojawi. Ciągle dopinamy ostatnie szczegóły. Ta osoba jest przygotowana, ćwiczy, da radę. Zrobiliśmy pierwsze treningi. Pokażemy, że nie trzeba pracować wiele lat w telewizji, że by prowadzić DDTVN. Każdy potrafii - mówi Miszczak

Żałujecie? Kogo widzicie na jej miejscu?

Jolanta Pieńkowska w ostatnim odcinku "Dzień Dobry Wakacje":