Maria Rotkiel znana z "Dzień Dobry TVN" zaniepokoiła internautów swoim wpisem. Napisała o chorobie, z którą przyszło jej się zmagać:

Psycholog przyznała, że przez chwile dopadły ją "czarne myśli".

Maria Rokiel to psycholog, którą z pewnością znacie z programów śniadaniowych. Jest częstym gościem "Dzień Dobry TVN", gdzie wraz z prowadzącymi porusza problemy społeczne. Psycholog z "Dzień Dobry TVN" opublikowała w sieci niepokojący wpis, przyznając, że ciężko choruje.

Zobacz także: Widzowie miażdżą Andrzeja Sołtysika za wywiad z Dodą w "Dzień Dobry TVN": "Żałosne pytania"

Maria Rokiel nie zdradziła na co choruje, jednak wygląda na to, że choroba, z którą przyszło jej się zmierzyć jest naprawdę poważna. Psycholog jednak nie traci dobrej myśli:

Na szczęście choroba nie odebrała mi rozsądku ???? Nie ja pierwsza i nie ostatnia ciężko choruję, znam osoby, które większość życia walczą z ciężką, przewlekłą chorobą i to oni są bohaterami, a ja na pewno wyzdrowieję, i to, że teraz jestem przykuta do łóżka oznacza tylko tyle, że jak z niego wstanę będę miała jeszcze więcej energii i motywacji do działania, a moje życie jest dokładnie takie, jakim go czynię niezależnie czy leżę, czy stoję, czy biegnę... A po tym czasie spędzonym na walce o zdrowie wiem, że jeśli już będę biec to do celu, który ma realną wartość... Czasem jest tak, że musi nas życie mocno doświadczyć, żeby docenić to, co oczywiste...