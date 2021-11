"Hotel Paradise": Wiktoria tłumaczy się z obrażania Ohy: "Po co kręcić spiny" 

Uczestnicy 3. edycji są przerażeni sytuacją, która ma miejsce w 4. sezonie "Hotelu Paradise". Ostatnią "Pandorę" i sytuację Wiktorii postanowili skomentować Krzysztof, Krystian, Ola, Luiza czy Kuba. Jak wy w ogóle się tam bawicie!? - pytał zszokowany Krystian. Z kolei Krzysztof przyznał, że bardzo współczuje Wiktorii i ma nadzieję, że uczestniczka będzie w stanie szybko się podnieść z tego, co zgotowali jej programowi koledzy. Zobaczcie, co piszą gwiazdy poprzednich edycji o skandalicznej "Pandorze". Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Miłosz broni uczestników po Pandorze! "Bardzo cierpią" "Hotel Paradise": Uczestnicy poprzednich edycji komentują 4. sezon Ostatni odcinek " Hotelu Paradise " wywołał w sieci mnóstwo kontrowersji. Widzowie nie szczędzą krytyki nie tylko uczestnikom ale również produkcji, że pozwoliła innym na złe traktowanie Wiktorii. Głos w sprawie zabrał Pan Lektor, zapewniając, że wszyscy uczestnicy mieli opiekę, a " Wiktoria nigdy nie prosiła o pomoc ". Oświadczenie w sprawie wydał również TVN. To była zdecydowanie najcięższa "Pandora" w historii "Hotelu Paradise". Po tym, jak koledzy z programu po raz kolejny dali Wiktorii do zrozumienia, że nie chcą jej w hotelu i wyszło na jaw, że wszystko zapoczątkował Miłosz - jedyna osoba, na której Wiktoria mogła do tej pory polegać - uczestniczka wybiegła z płaczem. Krystian, zwycięzca 3. edycji był w szoku, po usłyszeniu pytania o treści: "jak to jest, gdy wszyscy cię nienawidzą i chcą, żebyś opuściła program": Ja wam powiem tak, w ogóle dopuszczenie takiego pytania przez produkcję to jest już za grubo. Jak wy w ogóle się tam bawicie!? Co to jest w ogóle za zabawa?!...