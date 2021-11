"Hotel Paradise 4": Inga we wstrząsającym wyznaniu! "Byłam bita przez chłopaka"

Przez wydarzenia z "puszki pandory" rozpadł się związek Dominiki i Bartka z "Hotelu Paradise"? Podczas starcia z byłymi uczestnikami doszło do niemałego spięcia pomiędzy Dominiką a Arturem. Powodem było wyjawienie innym uczestnikom sekretu, którym był fakt, że doszło pomiędzy nimi do zbliżenia w trakcie pobytu w programie. Dominika ostro skomentowała sprawę w sieci, a jej komentarz zszokował fanów! Czy jej związek z Bartkiem to już przeszłość?! Widzowie bardzo kibicowali tej relacji, niestety nowe fakty mogą iść zawieźć. Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Sonia i Łukasz oraz Ata i Artur w wielkim finale! W sieci burza: "Nie ma relacji, jest zawiść i obrażanie!" Dominika i Bartek z "Hotelu Paradise 2" nie są już razem? Ostatnia "puszka pandory" w "Hotelu Paradise" nie miała litości dla finalistów. Zostały im wypomniane wszystkie ruchy podczas pobytu w programie. Ostrą wymianę zdań wywołało pytanie Soni do Dominiki, czy jest tak bardzo pewna uczucia do Bartka, i tego, że już nic nie czuje do Artura pomimo tego, że zbliżyli się do siebie w programie. Dominika czy jesteś tak pewna, że Artur dla ciebie nic nie znaczy po tym, co robiłaś w "Hotelu Paradise"? Nie trzeba było długo czekać na mocne i bezpośrednie pytanie do Artura: "Czy uprawiałeś seks w "Hotelu Paradise" Jak było"? Artur jawnie przyznał, że tak i przeprosił Dominikę za to, że nie dotrzymał tym samym słowa. - Jak ty możesz mówić, że nie ma fal, gdy uprawiamy seks nie raz i nagle ty kopiesz mnie w dupę. Jak ja mam się czuć nie urażona? To dla ciebie nic? - wykrzyczała mu Dominika - To nie jest dla mnie nic. A dla ciebie to jest nic? Czy ja cię zmuszałem do tego seksu? Nie wydaje mi się. - Ty mi się...