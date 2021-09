Na chwilę przed ostatnim "rajskim rozdaniem" w " Hotelu Paradise 2 " Artur obiecał Ani, że podejdzie do niej podczas eliminacji. Ostatecznie, gdy nadszedł czas wyborów, uczestnik konsekwentnie stanął za Atą wprawiając Anię w zdziwienie. Ostatecznie uczestniczka jest aktualnie w parze z Kamilem, a Artur wytłumaczył się dlaczego w ostatniej chwili postanowił, że nie dotrzyma słowa. Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Internauci komentują konflikt Magdy i Kamila. Uczestniczka się broni! "Hotel Paradise 2": Artur o tym, dlaczego nie dotrzymał słowa Ani podczas "rajskiego rozdania" Im bliżej finału "Hotelu Paradise" tym większy niepokój pojawia się w relacjach między uczestnikami. Dotychczas nierozłączni Ania i Ivan zaczęli przeżywać pierwszy poważny kryzys, a to wszystko zaraz po pojawieniu się w programie Aty. Ania nie umiała pogodzić się z tym, jak dobrze dogaduje się jej partner z nową uczestniczką. Emocje były silne do tego stopnia, że nawet zastanawiała się czy podczas "rajskiego rozdania" nie odeśle Ivana do domu. - Podszedłbyś do mnie podczas "rajskiego rozdania"? - zapytała Artura - Mogę podejść - zadeklarował Artur Jednak podczas właściwych eliminacji, kiedy okazało się, że para Ani i Ivana została zablokowana i nie mogli wybrać siebie wzajemnie, Artur konsekwentnie podszedł do Aty, z którą jest w parze i nie dotrzymał słowa Ani. Tym samym ona została sparowana z Kamilem. Widzowie byli zdziwieni, że uczestnik nie spełnił swojej obietnicy. Artur postanowił na swoim Instagramie wyjaśnić swoją decyzję: Pomyślałem, "Artur ona chce cię tylko podpuścić, żebyś podszedł do niej i tym by cię wyeliminowała". Gdybym na "rajskim rozdaniu" podszedł do Ani to by mnie wyrzuciła, bo wybrałaby Kamila. ...