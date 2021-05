Wygląda na to, że Marcin nie traci czasu. Choć Nathalia dopiero co zdążyła opuścić "Hotel Paradise 3" jej partner już szuka pocieszenia i to w ramionach Kary!

Choć sądziliśmy, że im bliżej wielkiego finału, tym sytuacja w "Hotelu Paradise 3" będzie coraz spokojniejsza, wygląda na to, że bardziej nie mogliśmy się mylić. W programie nadszedł moment, w którym uczestnicy zaczynają eliminować się nawzajem i nikt nie jest już pewien swojej przyszłości na Zanzibarze - nawet najwięksi faworyci, czego doskonałym dowodem było opuszczenie hotelu przez Nathalię. Choć Marcin został singlem, wszystko wskazuje na to, że ten stan nie potrwa długo. Już zapomniał o swojej partnerce? A wszystko przez powrót Kary!

"Hotel Paradise 3": Marcin będzie z Karą? Chcą pozbyć się Kamila!

Kara powróciła do "Hotelu Paradise 3" w wielkim stylu i to przy boku Kamila. Co ciekawe, na widok dziewczyny szczególnie ucieszył się... Marcin, któremu już wcześniej zawróciła w głowie. Wygląda na to, że odejście Nathalii z programu zdecydowanie było mu na rękę, bo teraz już nic nie stoi na przeszkodzie, by walczył o względy pięknej dziewczyny.

Jak najbardziej mi się podoba. Wizualnie jest prześliczna. Teraz nie ma Nathalki, więc jeżeli Karina będzie chciała zmienić partnera i okaże się, że Kamil to nie ten, to chętnie ją przytulę i przygarnę - przyznał Marcin.

Dodatkowo wszyscy pchają go w jej ramiona. Dlaczego? Jak widać Marcin nie ma czasu na żale po Nathalii, a uczestnicy nie ukrywają, że zależy im na tym, by Kamil jak najszybciej odpadł z programu! Nikt nie wyobraża sobie, że to on mógłby zastąpić Marcina, choć Karze zdecydowanie przypadł do gustu. Przy najlepszej okazji pozostali uczestnicy postanowili działać i wysłali Marcina z Karą na randkę. Kamil nie ukrywał, że nie jest z tego powodu zachwycony.

Choć na początku randki Kara trzymała dystans, później pomiędzy tą dwójką robiło się coraz ciekawiej. Dyskretne sygnały, niby przypadkowy dotyk, spacery, masa śmiechu i zdecydowanie romantyczna sceneria. Widać było, że oboje czują się przy sobie jak ryba w wodzie!

Nie napalam się totalnie, bo wiem, że nie podobają jej się tacy blondyni jak ja. No myślę, że Kamil jest w jej typie, no ale zobaczymy. Ja się nie nastawiam na nic, jestem przygotowany na wszystko - mówił wcześniej Marcin, jednak po tej randce zdecydowanie zmienił swoje nastawienie.

Wygląda na to, że Marcin bardzo szybko pogodził się z odejściem Nathalii, a niektórzy widzowie podejrzewają nawet, że tych dwoje po "Hotelu Paradise 3" nic nie łączy! Czy miejsce w sercu uczestnika faktycznie skutecznie zajęła Kara? Choć przyznała, że z Marcinem łączy ją bardziej relacja przyjacielska, po "Hotelu Paradise 3" nauczyliśmy się jednego - nigdy nie mów nigdy! Tym bardziej, że kiedy uczestniczka pozna tajemnice Kamila zdecydowanie może zmienić zdanie. Marcin nie ukrywa, że to właśnie do niej podejdzie podczas najbliższego Rajskiego Rozdania.

Kiedy Kara po raz pierwszy pojawiła się w "Hotelu Paradise 3" Marcin nie ukrywał, że na przeszkodzie do starania się o nową uczestniczkę stoi mu jedynie Nathalia. Jak widać, teraz ma pełne pole manewru.

Czy Kara zostanie przy Kamilu, z którym ponownie weszła do programu, czy wymieni go na Marcina? Jej randka z byłym partnerem Nathalii była naprawdę udana, a Marcin nie ukrywa, że to do niej podejdzie podczas najbliższego Rajskiego Rozdania. Kamil będzie musiał pożegnać się z programem?

Mat. prasowe

Czyżby odejście Nathalii było Marcinowi aż tak na rękę? Ostatnio relacje pomiędzy tą dwójką znacznie się ochłodziły, a Marcin przyznał, że nie chce angażować się w poważny związek. Teraz będzie szukał pocieszenia w ramionach Kary?