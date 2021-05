"Hotel Paradise 3": Nathalia komentuje zdradę Marcina! Tak zareagowała na jego seks z Karą

Kara i Marcin zbliżyli się w "Hotelu Paradise". Przyznał się, że boi się reakcji Nathali. Co na to uczestniczka?! Poznajcie stanowisko zakochanej Nathalii: "Nie szanuję takiego zachowania, jest mi źle z tego powodu i po prostu przykro"

Nathalia zabrała głos w sprawie seksu Marcina i Kary, który został wyemitowany w dzisiejszym odcinku "Hotelu Paradise". Zachowaniem uczestnika byli zszokowani nawet koledzy z programu, którzy nawet nie chcieli sobie wyobrażać, co będzie czuła Nathalia, gdy się dowie:

- Nathalia zobaczy to będzie płakać.

- Na miejscu Nathalki czułabym się źle i byłoby mi przykro - mówiły Ola i Basia w programie.

Co na to Nathalia, która była zakochana w Marcinie i odchodząc z programu, miała nadzieję, że po powrocie do Polski będzie mogła kontynuować relację? Zobaczcie komentarz Nathalii!

Zobacz także: "Hotel Paradise": Marcin uprawiał seks z Karą w programie! "Jakby teraz Nathalka weszła..."

"Hotel Paradise": Nathalia komentuje seks Marcina i Kary

Jeszcze kilka odcinków temu wydawać by się mogło, że Nathalia i Marcin to jedna z najsilniejszych par "Hotelu Paradise". Niedługo później Marcin uświadomił jednak partnerkę, że nie chce angażować się z związki a po programie chce stawiać na siebie. Problemy zaczęły się, gdy w programie pojawiła się Kara. To był pierwszy raz, kiedy absolutnie wszystkie dziewczyny poczuły się zagrożone i zazdrosne. Okazuje się, że nie bez powodu. Kara, mimo tego, że odpadłą od razu, dostała drugą szansę powrotu do "Hotelu Paradise". Chwilę wcześniej decyzją Krzyśka, "Hotel Paradise" musiała opuścić Nathalia, a Marcin chciał honorowo oddać jej swoje miejsce. Jego podejście zmieniło się jednak, gdy ponownie zobaczył w programie Karę. Widzowie już wtedy zarzucali mu, że szybko uleczył swoje serce nową uczestniczką.

Pomiędzy Karą a Marcinem doszło do zbliżenia. Zdecydowali się na seks przed kamerami, co jednoznacznie można odebrać, jako przekreślenie wszystkiego, co było pomiędzy Marcinem a Nathalią. Sama Nathalia kilka dni temu przyznała, że nie ma kontaktu z Karą, a powodem jest to, co wydarzyło się w programie. Dziś nie ma wątpliwości, co mogła mieć na myśli. Kara przyznała przed kamerami, że nie żałuje tego, co zaszło pomiędzy nią a Marcinem i nie przeszkadza jej to, że wcześniej miał podobną relację z Nathalią. A jak sprawę komentuje Nathalia? Fani pytali ją już o zdanie po obejrzeniu przedpremierowego odcinka w sieci. Odpowiedziała wówczas:

Dostaje od was dużo wiadomości odnośnie dzisiejszego odcinka. Powiem tak: skomentuję i odezwę się na jego temat dopiero wieczorem. Teraz nie spojleruje tym którzy nie oglądali.

W trakcie premiery odcinka w telewizji ponownie zabrała głos w sprawie seksu Marcina i Kary w "Hotelu Paradise". Poczuła się zdradzona? Oto komentarz Nathalii:

Dziś sami widzicie jak zakończyła się moja relacja z Marcinem. Powiem szczerze, że kiedy jeszcze zapytał się czy mógłby się zamienić dla mnie miejscem, myślałam, że nie jestem mu obojętna. Nie ukrywam, Marcin rozpoczął nową relację nie kończąc poprzedniej. Smutno mi się to ogląda pomimo, że już dawno o tym wiedziałam. Znacznie gorzej ogląda, niż tylko słyszy. Poza tym sposób jaki do niej mówi, jego gesty i słowa; to wszystko brzmi dla mnie znajomo Nie szanuję takiego zachowania, jest mi źle z tego powodu i po prostu przykro. Czy żałuję? Nie, nie żałuję, każda sytuacja jest dla nas lekcją... Z której możemy wyciągnąć wnioski. Zdecydowanie Marcin był dla mnie lekcją z której wychodzę mocniejsza I przygotowana na kolejne wydarzenia w życiu

Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Nathalia jest wściekła na Karę! Chodzi o Marcina?!

O konflikcie Kary i Nathalii fani "Hotelu Paradise" wiedzieli już od dawna, jednak powodów mogli się tylko domyślać. Nathalia na jednym z live'ów przyznała, że nie utrzymuje kontaktu z jedną z uczestniczek. Niedługo później wyjaśniła, że tą osobą jest Kara, a powodem jest jej zachowanie w programie. Czy mogła mieć na myśli jej relację z Marcinem i to, że nie uszanowała tego, co było pomiędzy nim a Nathalią? Zdecydowanie tak.

Party.pl

Widzowie zwrócili również uwagę na zachowanie Marcina, który początkowo nie skomentował odejścia Nathalii, po zaskakującym "rajskim rozdaniu", gdy decyzją Krzyśka musiała opuścić "Hotel Paradise". Zabrał głos dopiero wywołany do odpowiedzi przez fanów. Myślicie, że po konfrontacji, po tym jak Nathalia dowiedziała się o jego relacji z Karą nie utrzymują kontaktu?

Mat. prasowe

Marcin po zbliżeniu z Karą w "Hotelu Paradise" czuł się źle. Mimo tego, że nie wypierał się tego, że jest szczęśliwy z Karą, nie mógł przestać myśleć o Nathalii:

Myślę, że mogę zranić tutaj Nathalię. Boję się stracić osobę, której ufam i przy której czuję się dobrze. No zależy mi na niej.

Czy te słowa, po tym jak zdecydował się na seks z Karą, mogą mieć dla Nathalii jakiekolwiek znaczenie?