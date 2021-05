"Hotel Paradise 3": Nathalia i Kuba są razem po programie?! Zostali przyłapani w czułych objęciach!

Choć emisja "Hotelu Paradise 3" wciąż trwa, uczestnicy już dawno wrócili do domów i swojej codzienności, którą z zaciekawieniem obserwują ich fani. Internauci są bardzo ciekawi, czyje przyjaźnie przetrwały po programie i którzy z jego uczestników są razem, a którzy nie. Ostatnio w sieci pojawiły spekulacje, jakoby Kara mieszkała z Marcinem, a widzowie coraz bardziej martwią się o związek Bibi i Simona. Ogromne zainteresowanie wzbudza również Nathalia, która przez dłuższy czas w "Hotelu Paradise 3" tworzyła parę z Marcinem. Czyżby po jego zdradzie, zaczęła spotykać się z innym uczestnikiem kontrowersyjnego show? W sieci pojawiło się nagranie, na którym dziewczyna jest z... Kubą!

"Hotel Paradise 3": Nathalia i Kuba spotykają się po programie?

Nathalia nie miała zamiaru ukrywać, że to co wydarzyło się po jej odejściu z "Hotelu Paradise 3" pomiędzy Karą i Marcinem, sprawiło jej ogromną przykrość. Uwielbiana uczestniczka dostała od swoich fanów ogromne wsparcie i jak widać, nie ma zamiaru dłużej rozpaczać. Dziewczyna wraz z Basią, Krzyśkiem, Simonem, Kubą, Sarą, Justyną i Mariuszem wybrali się na wspólny wyjazd do Krakowa, podczas którego - ku zaskoczeniu internautów - zabrakło Krystiana i Bibi! Jednak jak się okazuje, na krótkich wakacjach zacieśniły się więzy pomiędzy innymi uczestnikami.

Choć w "Hotelu Paradise 3" Nathalii i Kubie było zdecydowanie nie po drodze, wygląda na to, że po programie bardzo się do siebie zbliżyli. Na wyjeździe spędzili sporo wspólnego czasu, a na Instagramie kontrowersyjnego uczestnika, który na Zanzibarze bardzo podpadł pozostałym mieszkańcom rajskiej willi, pojawiło się nagranie z Nathalią, na którym obydwoje siedzą przytuleni!

- Kubuś już na opuszcza. Wraca do domu. - Ale jestem teraz z najpiękniejszą kobietą na świecie - powiedział Kuba. - Przecież wiesz, że te komentarze (komplementujące inne uczestniczki - przyp. red.) to tylko podpucha.

Jak widać na filmiku, który pojawił się na InstaStory Kuby, tych dwoje czuje się w swoim towarzystwie naprawdę dobrze i swobodnie. Myślcie, że łączy ich coś więcej niż przyjaźń?

W "Hotelu Paradise 3" Nathalia przez długi czas tworzyła parę z Marcinem, jednak kiedy dziewczyna odeszła z programu, ten szybko związał się z Karą. Wygląda jednak na to, że Nathalia nie ma zamiaru dłużej przejmować się zdradą swojego byłego, programowego partnera.

Sądzicie, że pomiędzy Kubą i Natghalią może być coś więcej? Musimy przyznać, że patrząc na ich wspólne nagranie, naprawdę pięknie razem wyglądają! Najbardziej kontrowersyjny uczestnik "Hotelu Paradise 3" zdobył jej względy?