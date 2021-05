"Hotel Paradise 3": Marcin uprawiał z Karą seks w programie i teraz żałuje? "Nie dźwignąłem tego"

Wejście Kary do "Hotelu Paradise" wywołało niemałe poruszenie. Największe emocje odczuł Marcin, który był wówczas w jednej z najsilniejszej par z Nathalią. Uczestnik nie bał się przyznać, że gdyby nie Nathalia starałby się o względy Kary. Gdy w końcu jego partnerka została wyeliminowana, nic już nie stało na przeszkodzie, by Marcin zaczął zdobywać Karę. Szybko udało mu się zdobyć jej serce, a między parą zaiskrzyło tak, że poszli do łóżka. Choć Marcin przyznał Karze, że tej nocy nie żałuje, jego emocje i poranne wątpliwości mówiły coś zupełnie innego. Marcin jest wręcz przerażony wizją, że do programu mogłaby wrócić Nathalia i musiałby spojrzeć jej w oczy...

"Hotel Paradise 3": Marcin i Kara żałują, że uprawiali seks w programie?

Marcin i Kara spędzili ze sobą noc, a rano nie szczędzili sobie pocałunków. Kara przyznała, że nie ma żadnych wyrzutów sumienia wobec Nathalii, Marcin także przyznał to swojej nowej partnerce:

Wewnętrznie czuje się bardzo dobrze, pomimo tego, że mam tak dużo myśli, które troszeczkę zaburzają moją harmonię spokój, to i tak w głębi czuję, że jest super - przyznał w rozmowie z Karą.

Wszystko jednak wskazuje na to, że tak naprawdę Marcin nie czuje się w porządku z tym, co zrobił. Przecież jakiś czas temu był bardzo pewny tego, co łączy go z Nathalią. Seks z Karą stał się nie tylko przyjemnym doświadczeniem, ale także dużym obciążeniem psychicznym dla Marcina:

Jestem ro****ny psychicznie. Mega się zbliżyliśmy do siebie wczoraj w nocy. Nie dźwignąłem tego. I pojawiły się już takie uczucia mocne. Jakby Nathalka teraz weszła... to wolałbym, żeby ten kokos spadł mi na głowę niż miałbym to dźwignąć - powiedział w rozmowie z Simonem.

Co więcej, to, co Marcin przeżył z Karą, pomogło mu zrozumieć, co tak naprawdę czuje. Po namiętnej nocy ze swoją nową partnerką doszedł do wniosku, że to przy Nathalii czuł się najlepiej i że być może stracił kogoś ważnego:

Myślę, że mogę zranić tutaj Nathalię. Boję się stracić osobę, której ufam i przy której czuję się dobrze. No zależy mi na niej - mówił w rozmowie z Basią.

Co na to wszystko Kara? Do sprawy podeszła na dużym luzie. Dziewczyna nie żałuje wspólnej nocy i jest bardzo zadowolona, że poczuli z Marcinem do siebie aż taką namiętność. Uczestniczka krótko podsumowała tę noc:

Ja się czuję świetnie z nim. Nie przeszkadza mi, że on był z inną dziewczyną. Nie wiem czy Marcin żałuje ale czuję, że nie - powiedziała krótko.

Marcin i Kara poszli na całość! W "Hotelu Paradise" znów zawrzało, dziewczynom jest żal Nathalii, a mężczyźni pocieszają Marcina, mówiąc mu, że nic złego nie zrobił. W końcu nie wyznawał Nathalii miłości...

Marcin gdy tylko zobaczył Karę, serce mocniej mu zabiło. Od razu gdy się poznali, uczestnik stracił głowę i zaczął dziwnie zachowywać się wobec Nathalii. Widzowie chyba jednak nie spodziewali się, że mając już wolną rękę, Marcin zdecyduje się na aż taki krok w relacji z Karą.