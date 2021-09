"Hotel Paradise 4": w raju zawiązał się już pierwszy sojusz! Przystojniak będzie tego żałował?

Widzowie "Hotelu Paradise" zdecydowanie nie mogą narzekać na nudę. W premierowym odcinku 4. edycji miłosnego show TVN 7 poznaliśmy dziewięcioro wyjątkowo atrakcyjnych singli, którzy zawalczą o sławę, miłość i wielkie pieniądze. Jak się okazuje, dwójka graczy tuż po pierwszym odcinku postanowiła zawiązać tajny pakt. Jaki mają plan na wygraną i czy przystojniak nie będzie żałował tego układu?

"Hotel Paradise 4": pierwszy sojusz w raju

Za nami pierwsze odcinki 4. edycji "Hotelu Paradise". Poznaliśmy już pierwszych uczestników rajskiego hotelu, ich preferencje odnośnie idealnego partnera, a także premierowe dopasowanie uczestników. Ku zaskoczeniu graczy, prowadzącej show Klaudii El Dursi, a także widzów programu, tym razem to panowie wybierali swoje partnerki. Co ciekawe, musieli to zrobić na podstawie ich osobistych rzeczy, jak sukienka, flakon perfum oraz szpilki. By tego było mało, pierwszy raz w historii show jedna z uczestniczek nie została wybrana, a wszystko przez to, że panowie nie mogli odgadnąć do której z piękności należą wybrane przez nią przedmioty.

W efekcie Miłosz i Kuba wybrali Marię, Łukasz postawił na Natalię, Darek zamierzał wybrać Natkę, a Przemek Klaudię. Zamierzanie z pomyleniem rzeczy sprawiło, że Darek i Przemek stanęli przy rzeczach Natki, a przedmioty wybrane przez Klaudię nie zostały wybrane przez żadnego z panów. Na szczęście dzięki Klaudii El Dursi, Przemek mógł stanąć u boku swojej wybranki - Klaudii, a Maria musiała dokonać pierwszego poważnego wyboru. Jasnooka piękność postawiła na Miłosza, tym samym robiąc z Kuby pierwszego singla 4. edycji "Hotelu Paradise".

Po trudnych decyzjach gracze postanowili nieco rozluźnić atmosferę i oddać się niezobowiązującym rozmowom. To właśnie wtedy Darek wyznał kolegom, jaki jest typ jego idealnej partnerki, a na chłopaka w sieci szybko spadła fala hejtu. Widzowie nie pozostawili na Darku suchej nitki. Nawet była uczestniczka poprzedniego sezonu, Kornelia, postanowiła skomentować sprawę.

I gdy jedni uczestnicy mówi wprost o swoich ideałach, a także starali się przedstawić współzawodnikom swoje pasje i plany na przyszłość, jedna z par postanowiła nawiązać tajny pakt. Czy oboje wytrwają w postanowieniu, a ich sojusz zaprowadzi ich aż do wielkiego finału programu?

"Hotel Paradise 4": pierwsza para zawiązała tajny pakt

"Hotel Paradise" bywa nieprzewidywalny, o czym wielokrotnie mogliśmy przekonać się podczas poprzednich edycji. Również 4. sezon randkowego show pokazał nam, że w rajskim hotelu nie można się niczego spodziewać, a tajne pakty i spiski przeciwko innym graczom to chleb powszedni uczestników miłosnego hitu TVN 7.

Już w drugim odcinku 4. sezonu rajskiego hotelu mogliśmy być świadkami pierwszego tajnego paktu. Jak się okazuje, otwarty na uczucia Przemek i przebojowa Klaudia postanowili kuć żelazo póki gorące i idąc za ciosem niedawnej ceremonii dopasowania, zdecydowali się nawiązać ze sobą zmyślny układ.

- Chciałabyś zostać do końca? - zaczął Przemek. - No chciałabym. Nie przyszłam tu, żeby zaraz odpadać. Musiałabym komuś zaufać i wiedzieć, że jak pójdziemy tam razem to gramy fair. - Ale ogólnie chciałabyś, żeby to było granie fair poprzez rzeczywiście jakieś uczucia, czy po znajomości? - Nie no jako ziomki. Możemy tu się znać maksymalnie dwa miesiące, więc to jest za wcześnie, żeby grać w cokolwiek. - Dziewczyno spadłaś mi z nieba! Jeśli chodzi o ciebie, jesteś bardzo fajną osóbką. Wybrałem ciebie, bo od ciebie bije takie fajne ciepło [...]. Jesteś bardzo fajna i przez długi czas będziemy się dogadywać. Możemy powiedzieć, że to jest taki trochę sojusz to, co my teraz ze sobą rozmawiamy. - Sztama! - zakończyła Klaudia.

Choć zarówno Klaudia, jak i Przemek jasno podkreślają, że nie zakochają się w "Hotelu Paradise", nie wiadomo, jak potoczą się ich dalsze losy. Być może ten duet będzie jedynie zmyślnie prowadził swoją grę, a może odnajdzie w show prawdziwą miłość.

Jedno jest pewne, wejście z Klaudią w tajny pakt może być dla Przemka bardzo ryzykowne. Przypominamy, że już podczas przedstawiania swojej osoby w premierowym odcinku 4. edycji "Hotelu Paradise" Klaudia wyznała, że zamierza rzucić kulą.

- Jak ktoś mi mówi nie, to ja tym bardziej chcę to zrobić... czasami po trupach - mówiła o sobie w premierowym odcinku Klaudia. Plan jakiś mam. Bardziej jestem za tym, żeby rzucić kulą i to wcale nie stu tysiącach tylko na początku. Swój biznes mam, czyli na pieniądzach aż tak mi nie zależy - dodała.

Klaudia i Przemek jako pierwsza z par 4. edycji "Hotelu Paradise" nawiązała tajny sojusz. Czy ich układ przetrwa próbę czasu? A może pakt przerodzi się w głębsze uczucie? Cóż, pozostaje nam śledzić najnowsze odcinki rajskiego hotelu!

