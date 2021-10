"Hotel Paradise": Fani są przerażeni: "Zapowiedź Pandory wygląda jak patologia"

Widzowie "Hotelu Paradise" już dawno nie mieli okazji obserwować tak ogromnego konfliktu wśród osób mieszkających w rajskim hotelu. Wiktoria nie może liczyć na akceptację ze strony grupy niemalże od samego wejścia do programu. Pozostali uczestnicy analizują każdy jej krok a ich celem jest pozbycie się blondynki z programu. Ich wrogie nastawienie wywołuje spore oburzenie wśród fanów programu. Widzowie starają się zrozumieć postępowanie grupy. Tym razem postanowili wywołać do odpowiedzi Nanę, zarzucając jej, że wraz z koleżankami "były wredne i znęcały się nad Wiktorią".

Gdyby tak naprawdę było, że Wiktoria już nie może wytrzymać, że czuje się bardzo źle, że już ją nękamy, nikt by nie zareagował z produkcji?! - zaczęła wściekła Nana

"Hotel Paradise 4": Widzowie zarzucają Nanie znęcanie się nad Wiktorią. Zabrała głos

Konflikt pomiędzy Wiktorią a pozostałymi uczestniczkami "Hotelu Paradise" przybiera na sile. Okazuje się jednak, że panie miały konflikt nie tylko w programie ale również po powrocie do Polski. Wiktoria niemalże od samego początku nie mogła znaleźć sobie sprzymierzeńców w programie. Pozostałe dziewczyny zarzucały jej nieszczerość i bycie fałszywym, co już raz doprowadziło ją do płaczu podczas Puszki Pandory. Również we wzajemnych relacjach na Instastories dało się wyczuć niechęć pomiędzy Launo czy Naną a Wiktorią. Teraz Nana została wywołana do odpowiedzi i to nie z byle powodu:

Zapowiedź pandory wygląda jak patologia. Co to w ogóle.... Nie mam pytań

Nana, która w ostatnich odcinkach m. in. z Launo i Natalią jasno deklarują, że chcą pozbyć się Wiktorii z programu i nie tolerują żadnego jej zachowania, nie ukrywa niechęci do koleżanki z programu, jednak to jest jeszcze nic w porównaniu z tym, co zadzieje się podczas najbliższej sesji "Pandory".

- Jak czujesz się teraz kiedy patrzysz na swoje zachowanie? Nękanie jest karalne.

- Nie żałuje żadnego słowa, które powiedziałam w hotelu. Żałuje czasem, że czegoś do końca nie powiedziałam, bo tak się czułam w danej chwili. Ale może i lepiej, że czasami nic nie mówiłam, niż powiedziałabym za dużo.

W zapowiedzi jutrzejszego odcinka widzowie mogli zobaczyć fragment najbliższej Pandory, podczas której Wiktoria kolejny raz wybiegła, zanosząc się płaczem. Trudno się dziwić, kiedy trzeba odpowiedzieć na pytanie, jak to jest być świadomym, że wszyscy cię nienawidzą. Ludziom trudno w to uwierzyć i zasypują Nanę pytaniami. Nie wytrzymała i postanowiła zabrać głos:

Piszecie mi, że my jesteśmy wredne, że się znęcamy i nie wiadomo co, a gdyby tak naprawdę było, że Wiktoria już nie może wytrzymać, że czuje się bardzo źle, że już ją nękamy, nikt by nie zareagował z produkcji?! Kamery są wszędzie nawet w kiblu więc jakim cudem widząc to, że dziewczyna cierpi nikt by nie zareagował i dalej by kręcili nasz super program, w którym jest tyle nienawiści?

Nana przyznała, że czuje się pokrzywdzona takimi zarzutami i przypomina fanom, że w programie pokazane są tylko najmocniejsze fragmenty z dnia i wraz z uczestniczkami nie skupiały się ciągle na dogryzaniu Wiktorii:

Wy naprawdę myślicie, że my nie mieliśmy nic ciekawszego do roboty niż zajmowanie się tylko jedną sytuacją? My też chcieliśmy fajnie spędzić wakacje i zajmowaliśmy się w większości sobą. Skąd wynieślibyśmy znajomości, gdyby wszystko kręciło się nad jedną akcją? Np. to, że tańczyliśmy sobie z tubylcami przy ognisku i super się bawiliśmy to jest pokazane w bonusach a nie w telewizji, a z całego wieczoru pokazali tylko tyle, że Wiktoria tańczyła na Łukaszu. No to super wieczór.

Na koniec dodała, że nie będzie już podnosiła tematu Wiktorii:

Nie wypowiadam się już na tematy związane z Wiktorią, nie ma sensu nakręcać spirali nienawiści.

Myślicie, że dziewczyny będą w stanie w końcu się dogadać?

"Hotel Paradise": Premiera kontrowersyjnej Pandory przesunięta

Fragment zapowiadający Pandorę, podczas której Wiktoria wybiega z płaczem oburzył internautów. Mocny jest także fragment, na którym Oha pokazuje środkowy palec, jednak nie wiadomo z jakiego powodu to robi. Zazwyczaj odcinku "Hotelu Paradise" można oglądać w Player.pl tuż po zakończeniu poprzedniego odcinka w telewizji. Tym razem premiera kontrowersyjnej Pandory przesunięta jest na późne godziny nocne. Internauci zasypują produkcję pytaniami:

- Zmieniona zapowiedź to, co teraz będziecie tak montować, żeby usunąć sceny z chamską przemocą psychiczną, bo ludzie się zbulwersowali? Słabiutko!

- Dlaczego została zmieniona zapowiedź jutrzejszego odcinka? Dlatego na player.pl będzie o 2:30, bo musicie zmienić i wyciąć parę scen?

- Nagle zmieniona zapowiedź?

Player.pl na Instagramie odpowiadał na komentarze: