"Hotel Paradise": Launo o najpiękniejszym momencie w programie. Wbija szpilę Przemkowi

Zbliżamy się do finału 4. edycji "Hotelu Paradise". Przed uczestnikami ostatnie kilkanaście dni w raju. Gwiazdy randkowego show chętnie wypowiadają się na temat swojego pobytu w programie i wspominają swoje dotychczasowe, wyemitowane już najlepsze momenty. Launo nie miała problemu by wskazać, co ze swojego pobytu w "Hotelu Paradise" będzie wspominała najlepiej i o dziwo, wcale nie ma na myśli relacji z Przemkiem. Kogo więc wspomina najcieplej?

"Hotel Paradise": Launo o najlepszym momencie w programie

Launo zdobyła sporą popularność dzięki udziałowi w "Hotelu Paradise". Uczestniczka budziła skrajne emocje, a jej mocne nastawienie do Wiktorii spowodowało, że spotkał ją olbrzymi hejt, co gorsza nie tylko w sieci. Po kontrowersyjnej "Pandorze", podczas której uczestnicy urządzili lincz na Wiktorii, na uczestników spadła fala krytyki. Launo nie tylko otrzymywała nienawistne komentarze ale również porysowano jej samochód i nie ukrywała, że nawet boi się wychodzić z domu.

Jej relacje z Wiktoria jednak zmieniły się po jej powrocie do programu, a gdy przyszedł czas, że musiała go opuścić także Launo, nie brakowało wzruszeń. Klaudia Launo początkowo była w jednej z najsilniejszych relacji w programie. Sparowała się z Przemkiem i obiecali sobie lojalność aż do finału. Na początku programu nie wzięli jednak pod uwagę tego, że emocje mogą wziąć górę. Monotonność i chęć zmian spowodowała, że pomiędzy nimi zaczęły wywiązywać się pierwsze konflikty, a gdy do show dołączył Michał, uczestniczka wiedziała, że to z nim chce budować nową relację. Mogłoby z tego narodzić się coś naprawdę mocnego, gdyby nie nieprzewidywane zasady programu. Michał chciał wygrać dla Launo randkę, a niestety wygrał dla niej... bilet powrotny do Polski. Para jednak zdążyła być na jednej wspólnej randce i Launo do dziś wspomina ją, jako jeden z najprzyjemniejszych momentów, które pamięta z programu.

- Jakie jest twoje najpiękniejsze wspomnienie z hotelu?

- Randka z @michal.adamczak

Instagram @launokardel

Chociaż wydawać by się mogło, że to z Przemkiem łączy ją najwięcej, to wygląda na to, że para nie ma już ze sobą kontaktu po powrocie z "Hotelu Paradise". Launo niedawno odważyła się nawet na mocny komentarz, w którym nie oszczędziła programowego partnera:

Instagram @przemek_hotelparadise4 @launokardel

Czy relacja Michała i Launo przerwała po "Hotelu Paradise"? Gdy uczestniczka odpadała z programu napisała o nim:

Miłość nie jest łatwa a znalezienie miłości jest jeszcze bardziej skomplikowane. Kiedy już jest dobrze zawsze pojawią się przeciwności 💔🥺

Czy teraz podkreślając, że najpiękniejszym wspomnieniem z programu była randka z Michałem, nieśmiało potwierdza, że ich relacja trwa nadal? Tego z pewnością dowiemy się już w grudniu po finale 4. edycji "Hotelu Paradise".