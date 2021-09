"Hotel Paradise 4": Launo dostaje pogróżki od internautów. Widzowie przekroczyli granice?! 

Czwarta edycja "Hotelu Paradise" dostarcza widzom ogromnych emocji, jednak uczestnicy muszą mierzyć się z wieloma przykrymi komentarzami - fani kontrowersyjnego show zarzucają im perfidną grę i knucie, jakiego jeszcze w programie nie było, a zdecydowanie najbardziej obrywa się Klaudii, znanej również jako "Launo". Po tym jak tuż przed ostatnim Rajskim Rozdaniem dziewczyna ustaliła, że to Darek stanie za jej plecami, a Przemek wybierze Natalię po to, by wyeliminować Mateusza, internauci nie zostawili na dziewczynie suchej nitki. Teraz Launo postanowiła odpowiedzieć na spływający na nią hejt i wytłumaczyć się ze swojego zachowania. Co ma na swoją obronę? Padły bardzo mocne słowa.

Launo z "Hotelu Paradise 4" odpowiada na hejt

Klaudia "Launo" to z pewnością jedna z najbardziej charakterystycznych dziewczyn w czwartej edycji "Hotelu Paradise". Niestety uczestniczka mocno podpadła fanom show i to już w pierwszych odcinkach programu. Kontrowersyjna bohaterka zaskakuje jednak nie tylko na wizji, ale i w swoich mediach społecznościowych - po programie Klaudia zoperowała sobie całe ciało, a kiedy pokazała zaskakujące zdjęcie, w komentarzach aż roiło się od tematu ciąży! Ostatnie wydarzenia na rajskim Zanzibarze sprawiły, że o Launo znowu zawrzało:

- Tragiczna edycja, same konspiry, knowania, zero luźnej relacji i dobrej zabawy 🤔

- Najgorsza baba od początku istnienia programu 👏🤓

- ale Ty fałszywka jesteś 🙈 za bardzo się dziecko wczułaś w ten program 😂😂

- Nie mogę na tą dziewczynę już patrzeć🤦‍♀️

- Co za dziewczyna... 😱🙄😲

- Jeju jakie to jest perfidne i bezczelnie 🤦‍♀️

- Klauno obrabia wszystkim dupę. Klauno to najwiekszą żenada tej edycji. Dramat jaka zawistna istota. Musi mieć smutne życie - komentowali fani show.

Jak się okazuje, Launo nie pozostała obojętna na komentarze internautów i postanowiła odnieść się do nich na swoim InstaStory. Uczestniczka czwartej edycji "Hotelu Paradise" tłumaczyła się ze swojego zachowania przed kamerami i przyznała, że w show - jak każdy - chciała utrzymać się jak najdłużej, więc postanowiła w nim grać. Co więcej, nawet określiła się mianem świetnej aktorki!

Ogólnie to ja nawet nie wiem, jak ja mam dyskutować z częścią ludzi tutaj, bo ja program wzięłam na mega dystans. Powiedziałam: dobra, grajmy, bawmy się. Wiecie, nikt nie jechał tam, żeby być dzień czy dwa. No i moim zdaniem ja zachowałam się dobrze. Jakby, to były intencje do gry. Ja w prawdziwym życiu nie muszę knuć, bo ja ludzi, których nie chce mieć obok siebie, po prostu ich nie trzymam. Wszyscy moi znajomi to wiedzą i dużo osób to wie, które obserwowały mnie przed hotelem.

Klaudia nie ukrywa jednak, że w niektórych sytuacjach mogła zachować się nieco inaczej, choć widzowie mogą zobaczyć zaledwie urywek tego, co naprawdę działo się na rajskim Zanzibarze. Uczestniczka jednak ostro stwierdziła, że internauci wcale nie są lepsi od niej, a nawet zachowują się o wiele gorzej!

Krytykując moje zachowanie w hotelu, ja nie mówię, że było wzorowe, bo nie było. Mogłam być milsza w niektórych aspektach i ja to widzę, ja to wiem, ale jeżeli wy mnie obrażacie na każdym kroku - nie jesteście lepsi, jesteście nawet gorsi. Bo ja tam mówiłam wszystko prosto w twarz, a wy mi to piszecie z jakichś anonimów, fake kont.

Co więcej, jak się okazuje, Klaudia musi mierzyć się nie tylko z nieprzychylnymi komentarzami internautów, ale również licznymi wiadomościami prywatnymi, w których - jak sama przyznała - ludzie wysyłają jej groźby!

No i są jeszcze gorsze rzeczy, bo ja dostaję codziennie pogróżki, że ktoś wie gdzie mieszkam, że życzycie mi śmierci, nawet, że ktoś mnie potrąci. Ostatnio dostałam taki komentarz, że wie gdzie mieszkam, wie którędy chodzę do pracy i że mnie po prostu rozjedzie. Także nie wiem, co jest gorsze. Kasia też dziś fajnie podsumowała ten cały dialog, całą tę sytuację. Ale to, że ja chciałam grać, chciałam utrzymać się w programie i tworzyć konspiry wcale nie wybiela was i nie daje wam żadnego prawa do krytykowania mnie, najeżdżania na mnie w taki aż drastyczny sposób. Jasne, możecie mi napisać "ej Launo, zachowałaś się naprawdę niestosowanie", ale "obyś zdechła", albo tego typu wiadomości - no żenua. Na waszym miejscu ja bym nie mogła patrzeć spokojnie w lustro. Ja zasypiam z czystym sumieniem, bo z każdym z uczestników mam zdrową i naprawdę szczerą relację, z jedynymi mam lepszy, z drugimi mam gorszy kontakt, ale to co wy robicie, to jest naprawdę wstyd - podsumowała uczestniczka.

Klaudia podkreśliła, że "Hotel Paradise" to tylko program i wciąż ma kontakt z pozostałymi uczestnikami, w tym z Natalią, która wcześniej tworzyła parę z Darkiem i przeciwko której - zdaniem niektórych widzów, spiskowała.