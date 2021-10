"Hotel Paradise": Launo we łzach opuszcza program: "Nie można być samolubem i iść po trupach"

Tego, że Launo będzie musiała opuścić "Hotel Paradise" jeszcze niedawno nie spodziewał się zupełnie nikt. Jednak takie są zasady programu, że czasami uczestnicy muszą pożegnać się z dalszą grą w sposób niespodziewany i niesprawiedliwy. Pod koniec wczorajszego odcinka, zanim Launo zdążyła spakować swoje walizki, w "Hotelu Paradise" pojawiła się Klaudia El Dursi. Swoją mowę rozpoczęła od słów:

Ja wiem, że zawsze moje przyjście budzi emocje, czasami nadzieję na jakieś zmiany...

Czy tym razem w programie miał miejsce ponowny zwrot akcji? Czy Klaudia El Dursi zdecydowała się dać kolejną szansę Launo? Uczestniczka zalała się łzami. Zobaczcie, co wydarzyło się w dzisiejszym odcinku.

"Hotel Paradise": Launo cała we łzach opuszcza program. Wzruszające pożegnanie

Launo Klaudia Kardel była w "Hotelu Paradise" od samego początku. Najpierw związała się z Przemkiem, a ich para wydawała się być nie do ruszenia. W pewnym momencie zaczęły pojawiać się jednak pierwsze problemy, a Launo postanowiła dać szansę Michałowi, który spodobał jej się niemalże od razu. Niestety, podczas ostatniej konkurencji sprawdzającej wiedzę uczestników o partnerkach, Michał poległ. W konsekwencji otrzymał czarnego motyla, co znaczyło, że jego partnerka musi opuścić program. Michał miał wyrzuty sumienia, że Launo musi odejść z "Hotelu Paradise" przez niego.

Osobiście musiał przekazać partnerce złą nowinę, a Launo nie kryła żalu do Michała, że w wielu kwestiach jej nie słuchał, gdyby był uważny i mniej chaotyczny to znałby odpowiedzi na co najmniej część pytań. Wiadomość o porażce jednak przyjęła z godnością:

- Przepraszam - powiedział Michał.

- Nie ma za co, nie moja wina, że nie słuchałeś, a też nie mogę obwiniać cię, bo ja ryzykowałam swoją dobrą parą na danie szansy tobie, więc będziesz miał szansę z kim innym. Ja nie umieram, nie musisz tak stać nade mną jak nad trumną.

Michał jednak nie potrafił sobie poradzić z poczuciem winy i tym, że zawiódł Launo, przez co ona musi zapłacić najwyższą cenę.

W pewnym momencie w "Hotelu Paradise" pojawiła się także Klaudia El Dursi i może początkowo wzbudziła nadzieję uczestników na to, że może Launo dostanie drugą szansę, nic takiego nie miało miejsca. Eliminacja Launo z programu była nieodwracalna:

- Ja wiem, że zawsze moje przyjście budzi emocje, czasami nadzieję na jakieś zmiany, ale ja przyszłam się z Tobą pożegnać, niestety ta decyzja jest nieodwracalna. Nie mogłoby się obyć, bez mojego słynnego "masz 15 minut, aby się spakować" - zaczęła Klaudia El Dursi

- No właśnie czekałam i dlatego zaczęłam już się pakować - odpowiedziała

Launo starała się panować nad emocjami. Jednak podczas pożegnania z uczestnikami popłakała się. Michał jeszcze raz postanowił przeprosić partnerkę:

- Launo, ja ci chciałem podziękować, że dałaś mi szansę i przeprosić za to...

- Nie miałeś na to wpływu, już to powiedziałam. Jestem tu długo i trzeba zwolnić miejsce dla nowych ludzi. Nie można być samolubem i iść po trupach do celu, bo ludzie to wyczują.

Uczestniczka zwróciła się także do pozostałych i przypomniała im o tym, co jest najważniejsze:

Mi będzie brakować was. Wspomnień nigdy nikt nam nie zabierze, pieniądze się rozpłyną a sława minie, więc ludzie i relacje - to jest najważniejsze. Możecie wziąć przykład od starszych i nie marnować czasu na kłótnie i knucia, bo hotel wam tego nie pozwoli i tak na siłę przetrwać, a karma wraca i to bardzo mocno.

"Hotel Paradise": Launo wspomina konflikt z Wiktorią

Launo przyznała także przed kamerami, że sporo nauczyła się w "Hotelu Paradise". Dużo do myślenia dały jej nie tylko te dobre sytuacje ale także konflikt z Wiktorią, który zresztą wywołał ogromne kontrowersje w sieci.

Też mnie nauczyła pokora i walka z Wiktorią, moje kłótnie z Przemkiem i wsparcie Nany, tego jest dużo.

