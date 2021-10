"Hotel Paradise": Launo odpada z programu przez Michała! "Przykro mi"

Launo żegna się z "Hotelem Paradise" przez Michała, dla którego zostawiła Przemka. Co doprowadziło do takiej decyzji w programie? Uczestnicy są przerażeni.

Launo i Michał poczuli się w "Hotelu Paradise" zbyt pewnie? Przemek próbował ratować relację z partnerką, jednak ona wcale nie chce do niego wracać. Zbyt duża pewność siebie w związku z Michałem jednak zgubiła tę dwójkę. Brak strachu przed "rajskim rozdaniem" to jednak nie wszystko, aby móc przetrwać w "Hotelu Paradise". Michał i Launo ponieśli klęskę w zadaniu z wiedzy o sobie, przez co Launo musi opuścić program! Uczestnik jest załamany, ponieważ to z jego winy Launo straciła szansę na finał! A może jednak nie wszystko stracone? Zobaczcie, co zrobiła Klaudia El Dursi!

Launo odpada z "Hotelu Paradise 4"

Uczestnicy "Hotelu Paradise" przywitali na pokładzie nową uczestniczkę. Inga zrobiła dobre wrażenie na wszystkich, a jej uroda zachwyciła widzów do tego stopnia, że okrzyknęli ją najpiękniejszą uczestniczką wszystkich sezonów. Uczestnicy 4. edycji mieli okazję poznać się lepiej i spędzić czas podczas imprezy nad basenem. Jednogłośnie stwierdzili, że to był ich najlepszy wieczór od początku pobytu w programie. Jednak "Hotel Paradise" to nie tylko te miłe momenty ale również czas rywalizacji i często niesprawiedliwych i nieprzewidywalnych rozstań.

Uczestnicy zostali poinformowani za pomocą listu, że powinni spędzić ze sobą czas w parach i starać się dowiedzieć o sobie jak najwięcej. Na tym etapie jeszcze nie wiedzieli, że od tego ile o sobie się dowiedzą, będzie zależało ich być albo nie być w programie. Launo i Michał jednak nie podeszli do sprawy poważnie:

- Dobra, będziemy szli na czuja - powiedziała Launo

- Może tak być, że inne pary znają się lepiej, bo są tutaj dłużej ale starałem się słuchać i rozmawiać. No i jak coś mnie zastanawia to pytam - Michał jednak był pewny siebie

Kiedy Klaudia El Dursi zgromadziła uczestników i poinformowała ich, że wezmą udział w grze, nie zdradziła, że skończy się to źle dla przegranych. Panowie musieli stanąć na specjalnie przygotowanej planszy do gry i odpowiadać na serię pytań odnośnie życia ich partnerek. Niestety, najsłabiej poradził sobie Michał, którego relacja z Launo wydawała się być nie do ruszenia. W końcu dopiero co byli na randce, która naprawdę ich do siebie zbliżyła... Launo, obserwując grę chłopaków jednak przeczuwała, że coś może być nie tak. Podzieliła się uwagą na temat Mike'a z dziewczynami:

Wiecie co, mnie najbardziej Mike denerwuje, bo on jest taki chaotyczny i w ogóle nie słucha, co się do niego mówi i robi po swojemu

Michał przegrał grę z wiedzy na temat partnerki i musiał ponieść konsekwencje:

- Michale, ja nie wiem, co wy robiliście w tym wolnym czasie, ale z pewnością nie poznawaliście się lepiej - zaczęła Klaudia El Dursi

- Mi się wydaje, że się poznawaliśmy dosyć dobrze, ale... Może nie do końca ją poznałem, tak jak mi się wydawało...

Trafiła do niego zawartość skrzynki, która tym razem nie była nagrodą, a niechcianym podarkiem. W środku był czarny motyl, który niestety nie zwiastował niczego dobrego...

- Konsekwencje tak wielu złych odpowiedzi niestety ale będą bardzo dotkliwe. Nie dla ciebie, ale dla twojej partnerki.

- Co?!

- Niestety, ale Klaudia (Launo - przyp. red.) już za chwilę będzie musiała opuścić hotel

- Będzie musiała opuścić hotel?

- I ty jej o tym powiesz...

Konsekwencje tej gry zszokowały absolutnie wszystkich. Żaden z uczestników nie był gotowy na odejście Launo z programu:

- Mimo, że między mną a Launo w ostatnim czasie nie było dobrze, nawet jakieś mniejsze próby rozmowy kończyły się jakąś sprzeczką, jednak koniec końców to był kolejny cios w tym miejscu....

- Nie wzięli się do tej roboty tak serio... - mówił Łukasz.

Michał załamał się słowami, które usłyszał od Klaudii El Dursi i jest przerażony tym, że będzie musiał przekazać złą nowinę Launo:

Obiecałem jej, że wygram randkę a okazało się, że wygrałem bilet powrotny do Polski...

Launo zdawała się przeczuwać, że konsekwencją przegranej będzie powrót do domu, ale nie miała pojęcia, że tylko ona będzie musiała opuścić "Hotel Paradise". Jak zareaguje na słowa Michała? Tego dowiemy się dopiero w kolejnym odcinku.

"Hotel Paradise": Klaudia El Dursi przywróci Launo do programu?

W zapowiedzi kolejnego odcinka "Hotelu Paradise" nie ma wątpliwości, że Michał jest przybity całą to sytuacją i sam wolałby opuścić program:

Przykro mi było, że ją wysyłam, wolałbym ja. Zawiodłem kogoś...

Jednak kiedy Launo pakowała swoje rzeczy do walizek, do "Hotelu Paradise" wróciła Klaudia El Dursi. Wchodząc do pokoju uczestniczki powiedziała:

Ja wiem, że zawsze moje przyjście budzi emocje...

Czyżby miała dla Launo dobrą wiadomość i uczestniczka jednak zostanie w programie?