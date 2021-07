"Hotel Paradise": Krzysztof wygadał się o związku! Nikt nie wiedział, że już wtedy był z Basią

Kiedy 8 czerwca w mediach społecznościowych Basi i Krzysztofa z "Hotelu Paradise 3" pojawiło się ich wspólne zdjęcie, Instagram zapłonął. Właśnie wtedy finalistka kontrowersyjnego show i uczestnik, który na Zanzibarze nie mógł odnaleźć miłości, postanowili uciąć wszelkie spekulacje i w końcu potwierdzili, że są razem. Teraz, gdy internauci zaczęli zadawać Krzyśkowi niewygodne pytania, sugerując, że w jego relacji coś się psuje, ten nie wytrzymał i mocno im odpowiedział, a przy okazji zdradził pewną tajemnicę, dotyczącą związku z Basią, o której żaden z fanów nie miał pojęcia! Jak długo tych dwoje ukrywało łączące ich uczucie?

Od kiedy Krzysiek i Basia z "Hotelu Paradise 3" są razem? Uczestnik w końcu się wygadał!

Związek Krzysztofa i Basi to jedno z największych zaskoczeń trzeciej edycji "Hotelu Paradise" i trudno się dziwić - on nie mógł stworzyć poważnej relacji i w końcu postanowił zawrzeć pakt z Kornelia, ona przez cały program szalała za Krystianiem, z którym doszła do samego finału. Jednak kiedy emisja programu tylko dobiegła końca, blond piękność i przystojniak z włoskimi korzeniami natychmiast ogłosili swoje rozstanie, a w sieci zawrzało od spekulacji - choć jeżeli dobrze sobie przypomnimy, zaczęły się one już o wiele wcześniej!

Kiedy Basia i Krzysztof potwierdzili związek utrzymywali, że w "Hotelu Paradise" łączyła ich tylko przyjaźń. Czy na pewno? Fani programu z pewnością pamiętają moment, w którym uczestnicy pocałowali się na oczach Krystiana, a ten urządził swojej partnerce prawdziwą scenę zazdrości. Warto również wziąć pod uwagę, że choć finał kontrowersyjnego show mogliśmy zobaczyć na początku czerwca, nagrania programu odbywały się na przełomie lutego i marca, a wszystko wskazuje na to, że Basia naprawdę szybko pozbierała się po rozstaniu z Krystianem.

Dziś Basia i Krzysztof mieszkają razem i wygląda na to, snują naprawdę poważne plany na przyszłość, bo oboje zdążyli już wspomnieć o dzieciach! Odkąd uczestnicy "Hotelu Paradise" potwierdzili, że są razem, media społecznościowe dosłownie zostały zalane ich wspólny zdjęciami, a uczestniczka do tego stopnia czuło mówiła o swoim nowym związku, że niektórzy stwierdzili, że w ten sposób wbija Krystianowi szpilę! Mimo, że spekulacje na temat tego, że finalistkę i partnera Kornelii może łączyć coś więcej, krążyły już od pewnego czasu, a jako pierwsza o związku Basi i Krzysztofa wygadała się Bibi, teraz to on zdradził ich tajemnicę! A wszytko przez wiadomości internautów. Kiedy jeden z obserwatorów zapytał, dlaczego nie zabrał Basi ze sobą do rodziców, i dlaczego do Rzeszowa Krzysiek pojechał sam, ten nie wytrzymał.

Słuchaj, jesteś w bardzo dużym błędzie. Basia moich rodziców poznała już jakiś czas temu - w maju. Tydzień temu była ze mną w Rzeszowie na imprezie urodzinowej, poznała większość mojej rodziny. - zaczął. - A nie przyjechała ze mną ponieważ, jeszcze dzisiaj wyjeżdża do Gdańska, ma tam swoje tematy do ogarnięcia. Tak wygląda, codzienne realnie życie, co w tym dziwnego? - dodał.

I wydało się! Basia poznała rodziców Krzysztofa w maju, więc musieli być parą już wcześniej. Wychodzi na to, że wszelkie przypuszczenia internautów były słuszne. Przypomnijmy, że fani sugerowali, że tych dwoje może być razem już w kwietniu, kiedy to internet obiegło ich wspólne zdjęcie z wyjazdu! To nie pierwszy raz, kiedy widzowie wykazali się ogromną dociekliwością.

Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Bibi znów razem z Simonem! W sieci pojawiły się ich wspólne zdjęcia!

Krzysztof i Basia nie mają ani chwili spokoju. Kiedy tylko ta dwójka nie pojawia się razem na InstaStory, niektórzy już węszą ich rozstanie. Tym razem uczestnik "Hotelu Paradise 3" postanowił zareagować na pytania internautów, którzy sądzili, że dziewczyna jeszcze nie poznała rodziny swojego partnera. Jak widać byli w wielkim błędzie, bo Basia poznała rodziców Krzyśka już w maju, zanim jeszcze ktokolwiek z widzów wiedział o ich związku! Wygląda na to, że ta relacja zaczęła się naprawdę szybko po powrocie z Zanzibaru!

@krzysztof_swist_official, Instagram

Pamiętacie, jak jeszcze w programie Krzysiek cieszył się, że udało mu się pocałować Basię podczas niewinnej gry w butelkę? "Czekałem, czekałem aż w końcu ciach, jest pierwszy pocałunek z Basią" - mówił zadowolony przed kamerami. Co więcej, ten całuj wcale nie był taki koleżeński. Sądzicie, że już wtedy coś zaiskrzyło?

Na szczęście uczestnicy "Hotelu Paradise 3" już nie ukrywają się ze swoim uczuciem, a wręcz przeciwnie. Nawet kiedy nie są razem publikują na InsaStories relacje, które dedykują sobie nawzajem! Prawda, że urocze?