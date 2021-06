"Hotel Paradise": Krzysztof i Basia potwierdzają związek! "Chcemy iść razem do przodu"

Krystian Ferretti i Basia Pędlowska triumfowali podczas finału " Hotelu Paradise ". To oni okazali się być trzecią parą, która stanęła na ścieżce lojalności. Chociaż początkowo fanom wydawało się, że patrzą na zakochanych w sobie uczestników, chwilę później w mediach pojawiła się informacja, że ich związek to już przeszłość . Widzowie nie do końca potrafią pogodzić się z rozstaniem ulubieńców. Krystian postanowił jeszcze raz zabrać głos w sprawie Kochani wiem, że dużo osób będzie miało do nas żal ale postarajcie się zrozumieć - zaczął swój wpis Po raz kolejny poruszył powody rozstania z Basią. Zobacz także: "Hotel Paradise": Krystian i Basia rozstali się! Sugerowali to jeszcze przed finałem?! Oto dowody "Hotel Paradise": Krystian tłumaczy się z rozstania z Basią Krystian i Basia pomimo starań nie utrzymali relacji, która narodziła się na planie "Hotelu Paradise". Jak zgodnie przyznali ich różnica charakteru i oczekiwania względem związku były zbyt różne aby mogli to pogodzić. Postanowili jednak rozstać się w zgodzie i pozostać na relacjach przyjacielskich: Rozeszliśmy się jako przyjaciele, z szacunkiem do siebie i tego co budowaliśmy razem. Jestem wdzięczna, że miałam kogoś takiego przy swoim boku, mimo naszych kłótni i nieporozumień mieliśmy siebie!❤️🤗 - napisała Basia na swoim profilu. Krystian po raz pierwszy o rozstaniu z Basią opowiedział w wywiadzie z Party.pl. Wiadomość o zakończeniu relacji Krystiana i Basi była jednak ogromnym szokiem dla fanów, którzy licznie komentowali te wydarzenia w sieci. Krystian po raz kolejny postanowił zabrać głos w sprawie: Kochani wiem, że dużo osób będzie miało do nas żal ale postarajcie się zrozumieć....