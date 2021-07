"Hotel Paradise 3": Basia już planuje dzieci z Krzysztofem? Zaskakujące wyznanie uczestniczki!

Choć w "Hotelu Paradise 3" łączyła ich tylko przyjaźń, po programie szybko okazało się, że tych dwoje jest sobie pisanych. Niedługo po tym, jak Basia rozstała się z Krystianem, internauci zaczęli snuć domysły, że coś więcej łączy ją z Krzysztofem, a uczestnicy kontrowersyjnego show nie byli już w stanie dalej ukrywać uczuć i potwierdzili swój związek. Od tego czasu Basia i Krzysztof nie przestają zalewać swoich obserwatorów czułymi zdjęciami i nagraniami, a ich związek szybko zaczął robić się coraz bardziej poważny. Para postanowiła razem zamieszkać i wszystko wskazuje na to, że Basia ma wobec swojego chłopaka naprawdę wielkie plany. Będzie z tego dziecko? Słowa ulubienicy widzów nie pozostawiają żadnych wątpliwości!

"Hotel Paradise 3": Basia planuje założyć rodzinę z Krzysztofem?!

Dla wielu fanów "Hotelu Paradise" związek Basi i Krzysztofa okazał się ogromnym zaskoczeniem. Choć z początku para musiała mierzyć się z wieloma negatywnymi opiniami internautów, dziś nikt nie ma wątpliwości, że tych dwoje naprawdę do siebie pasuje, co przyznała nawet sama Bibi! Co więcej, na drodze ich miłości nie stanęły nawet kilometry. Uczestnicy kontrowersyjnego show TVN 7, którzy mieszkali na dwóch krańcach Polski, najpierw często się odwiedzali, a teraz już urządzają wspólne gniazdko w Warszawie, do której razem się przeprowadzili. Ci, którzy obserwują ich życie w mediach społecznościowych zapewne widzą, że miłość tej dwójki dosłownie kwitnie. Zarówno Basia, jak i Krzysztof, nie przestają publikować zdjęć i filmików, na których okazują sobie czułość i wygląda na to, że to naprawdę poważna relacja. Uczestnicy trzeciej edycji "Hotelu Paradise" rozmawiają już o wspólnej przyszłości?!

Te słowa Basi wielu mogą dać do myślenia. Dziewczyna nie raz komplementowała na forum swojego chłopaka - i wzajemnie. Krzysztof wielokrotnie wypowiadał się o partnerce w samych superlatywach i opowiadał o małych-wielkich gestach, które Basia dla niego robi. Jednak takiego wyznania jak teraz, jeszcze z ich ust nie słyszeliśmy! Kiedy Basia postanowiła urządzić na swoim profilu na Instagramie Q&A dla obserwatorów, jeden z internautów zapytał, czy Krzyś to dobry materiał na męża! Co na to dziewczyna? Cóż Basia postanowiła powiedzieć w tej kwestii o wiele więcej...

To zdecydowanie dobry materiał na męża, ale nie tylko ponieważ na ojca również - wyznała na InstaStories.

WOW! Spodziewaliście się czegoś takiego? Musimy przyznać, że Basia bardzo nas zaskoczyła, a co więcej, ostatnio relacje na temat posiadania dzieci pojawiły się również na Instagramie Krzysztofa, który zdecydowanie widzi się w roli ojca! Myślicie, że para która poznała się w "Hotelu Paradise 3" już rozmawia ze sobą na tak poważne tematy? Wygląda na to, że w tym związku nie ma miejsca na żadne tabu.

Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Krystian zostanie ojcem?! Przekazał wielką nowinę!

Tym razem finalistka "Hotelu Paradise 3" naprawdę zaskoczyła swoich fanów! Kiedy jeden z jej obserwatorów zapytał, czy Krzysztof to dobry materiał na męża, ta nie tylko odpowiedziała twierdząco, ale dodała, że to również świetny materiał na ojca! Czyżby tych dwoje już planowało wspólną przyszłość i zakładanie rodziny?

basia.pedlowska, Instagram

Choć w "Hotelu Paradise 3" Basia była związana z Krystianem, z którym dotarła do samego finału, okazało się, że to inny uczestnik kontrowersyjnego show był jej pisany. Po tym jak rozstała się z przystojniakiem o włoskich korzeniach, w jej życiu pojawił się Krzysztof!

Instagram @krystianferretti

W związku Basi i Krzysztofa robi się naprawdę poważnie. Para właśnie przeprowadziła się do Warszawy i wygląda na to, że pierwsze bardzo poważne rozmowy mają już za sobą. Kibicujecie im?