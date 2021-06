"Hotel Paradise" Basia czule o Krzysztofie. Przy okazji wbija szpilę Krystianowi?! 

Basia i Krzysztof z "Hotelu Paradise" oficjalnie przyznali, że są parą! Oboje, niemal w tym samym czasie zamieścili na Instagramie wzruszające wpisy o swoim związku, w którym podkreślili, że ich uczucie narodziło się z prawdziwej przyjaźni. Szczególnie poruszył fanów wpis Basi, która pięknie opisała swoją relację z Krzysztofem. Trudno jednak nie doszukać się pewnych aluzji do jej zakończonego już związku z Krystianem.

Basia dopieka Krystianowi i mówi, że w końcu znalazła: "Kogoś, Kto nie tylko wymaga, ale i daje od siebie..."

Basia i Krystian z pewnością stanowili najbardziej emocjonalną i uroczą parę w "Hotelu Paradise". Byli do siebie bardzo przywiązani, a nawet zakochani, ale szybko okazało się, że ich uczucie to prawdziwy roller coaster, a ich relacja coraz bliżej finału, była coraz bardziej trudna. Nic więc dziwnego, że widzowie przeżyli prawdziwy szok, gdy okazało się, że mieszkańcy hotelu wskazali właśnie tę parę, jako zasługującą na wygraną. Nie tylko przecież Basia, ale także inne uczestniczki zauważały, że relacja z Krystianem jest dość skomplikowana i dla Basi zbyt trudna i bolesna. Gdy finaliści wrócili do Polski, byli już pewni, że nic z tej znajomości nie będzie, jeśli natychmiast nie przejdą na stopę koleżeńską.

Sposób, w jaki Basia opisała swój nowy związek z Krzysztofem, sugeruje, że to, czego brakowało jej w związku z Krystianem, zostało już wypełnione:

Cieszę się, że mam u swego boku Kogoś kto wie jaka jestem i to akceptuje, Kto dba, wspiera bez względu na wszystko i kiedy trzeba potrafi postawić do pionu 🤣🥰 w tym wszystkim jednak pozwala na to abym zawsze pozostawała sobą. Kogoś Kto nie tylko wymaga ale i daje od siebie... - wymienia uczestniczka.

Każdy, kto oglądał "Hotel Paradise" doskonale widział, że Basia w związku z Krystianem nie "wzrasta", za to często płacze i jest jej przykro. Trudno nie przypomnieć sobie wielu takich sytuacji, gdy czytamy kolejne zdania:

@krzysztof_hotelparadise3 - jesteś osobą, która sprawiła, że na nowo nauczyłam się latać bo nigdy nie podcinasz skrzydeł, ale uskrzydlasz.

Cieszę się, że jest to początek naszej historii 🙏☺️

Basia w końcu jest szczęśliwa i z radością opisuje swoją nową relację. W końcu znalazła to, czego tak bardzo potrzebowała. Zresztą to samo przecież dostrzegła Bibi, która jako pierwsza w rozmowie z "Party" ujawniła, że Basia i Krzysztof są razem.

Basia i Krzychu myślę, że pasują do siebie. Krzychu, jest takim misiaczkiem, a Basia jest taką mamusią i ona się lubi tak pozajmować, a myślę, że Krzychu potrzebuje takiej kobiety, która będzie u jego boku, będzie go przytulać, wspierać. Dlatego uważam, że to jest bardzo fajne połączenie i myślę, że tutaj nikt nikogo nie będzie pchał w dół tylko będą mogli jeden drugiego dawać do góry

Wygląda na to, że Bibi się nie pomyliła i faktycznie tak jest.

Zaskoczeni?

Basia wzruszyła fanów "Hotelu Paradise", którzy zdecydowanie cieszą się z jej nowego związku. Krzysztof zdaje się do niej idealnie pasować i uzupełniać to, czego brakowało uczestniczce w związku z Krystianem. Czy Basia, mówiąc na głos o cechach swojego ukochanego, nie nawiązała świadomie bądź podświadomie do swojego byłego związku?

Basia z "Hotelu Paradise" dała się poznać jako bardzo wrażliwa i uczuciowa osoba. Fani z radością przyjęli informację o jej związku z Krzysztofem, ponieważ są pewni, że para bardzo do siebie pasuje. Basia w końcu znalazła mężczyznę, z którym oprócz uczucia łączy ją przyjaźń.

Instagram @krzysztof_hotelparadise3 @basia.pedlowska_hotelparadise3

Basia i Krystian dostali się do finału "Hotelu Paradise" i wygrali go w wielkim stylu. Za nimi stanęli prawie wszyscy uczestnicy programu, jednogłośnie decydując o ich wygranej. Decyzją Krystiana główna nagroda pieniężna została podzielona na wszystkich finalistów.