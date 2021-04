"Hotel Paradise 3": Basia zostawiła Krystiana dla innego uczestnika? Krystian powiedział całą prawdę! Zdradził za dużo?!

Basia i Krystian byli jedną z najmocniejszych par w "Hotelu Paradise 3", a kiedy dziewczyna musiała pożegnać się z programem, widzowie nie kryli swojej złości. Niektórzy wciąż mają nadzieję, że to właśnie ona będzie uczestniczką, którą produkcja postanowi przywrócić do show (jak to bywało w dwóch poprzednich seriach), a miłosna historia Basi i Krystiana będzie miała kontynuację na ich oczach. Tymczasem okazuje się, że serce blond piękności mógł podbić zupełnie inny uczestnik, a fani "Hotelu Paradise 3" właśnie znaleźli na to dowód! Czy mają racje? Kiedy te doniesienia doszły do Krystiana, od razu postanowił zabrać głos. Zdradził za dużo?

"Hotel Paradise 3": Po programie Basia związała się z Krzysztofem?

Choć widzowie wciąż śledzą ich losy w "Hotelu Paradise 3", uczestnicy kontrowersyjnego show TVN7 już jakiś czas temu wrócili do Polski, a najwierniejsi fani obserwują ich codzienne życie w mediach społecznościowych i próbują konfrontować je z tym, co dzieje się w programie. Kto z kim jest, kto się rozstał, kto jeszcze pojawi się w rajskim hotelu? Te pytania wciąż spędzają im sen z powiek i jak się okazuje, niektórzy sądzą, że na dwa z nich właśnie znaleźli odpowiedzi! Wszystko przez relacje ze wspólnego wyjazdu do Zakopanego, które uczestnicy postanowili udostępnić na swoich profilach na Instagramie. Fani na internetowych forach "Hotelu Paradise 3" snują domysły, że Basia zostawiła Krystiana i jest z Krzysztofem! Dlaczego?

Jak zauważyli, na wspólnym wyjeździe, który wzbudził bardzo dużo kontrowersji wśród internautów, zabrakło Krystiana. Żaden z uczestników nie oznaczył go na swoim InsaStory, za to Basi i Krzysztofa tam nie brakowało - Maurycy pokazał zdjęcie, na którym ta dwójka stoi wtulona w siebie na tle pięknego krajobrazu, a Ola wstawiła nagranie, na którym Basia i Krzysztof mają niemal identyczne stylizacje! Czy jest coś na rzeczy? Poruszeni internauci natychmiast zaczęli dopytywać Krystiana o Basię, a ten postanowił skomentować całą sytuację.

Łatwo widać niektórym idzie ocenianie gdzie nie wiedzą o co chodzi. Wrzucałem story gdzie opisałem sytuację. Zdjęcie jest z soboty gdzie kręciliśmy klip w Gdańsku. Basia w tym czasie była już w Warszawie i zbierała się z ekipą do Zakopanego. Ja mam swoje obowiązki i nie mogę rzucić wszystkiego żeby zrobić sobie w tygodniu 3 dni melanżu 🤷🏽‍♂️ w tym wypadku stawiam na pracę a jeżeli niektórzy myślą że tym samym olewam resztę to są bardzo ograniczeni - napisał w swoich mediach społecznościowych Krystian.

Czy ten komentarz zakończy wszelkie spekulacje? A może Krystian właśnie zdradził swoje dalsze losy w programie?

Kiedy uczestnicy 3. edycji "Hotelu Paradise" wybrali się na wspólny wyjazd, internauci szybko zauważyli, że nie ma na nim Krystiana.

Instagram

Co więcej, na Instagramie pojawiło się wiele zdjęć i nagrań Basi i Krzysztofa. Czy to z nim jest uwielbiana uczestniczka show?

Instagram

Choć Krystian próbował sprostować sprawę, fani nie odpuszczają. Czy faktycznie to Krzysztof koniec końców zawrócił Basi w głowie?