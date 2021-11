"Hotel Paradise": Inga o decyzji Nany i Łukasza. Zdradziła, kogo wyeliminowali?!

W dzisiejszym odcinku "Hotelu Paradise 2" pojawiły się łzy Julii. Uczestniczka poczuła się pokrzywdzona przez innych uczestników, a szczególnie przez Artura: Myślałam, że gramy w jednym teamie, a ty co? Sprzedałeś się konfidencie! - wykrzyczała Jednak wskazana jako najsłabsze ogniwo okazała się mieć asa w rękawie i bardzo szybko zemściła się na koledze z programu! Czy jedną prostą decyzją przekreśliła jego szanse na finał? Zobaczcie, co wydarzyło się w dzisiejszym odcinku. Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Nikt nie spodziewał się powrotu tego uczestnika! Niektórzy już drżą! "Hotel Paradise 2": Julia skomplikuje związek Artura i Aty? Emocje w " Hotelu Paradise 2 " sięgają zenitu. Nic dziwnego, w końcu to ostatnie dni uczestników na "rajskiej wyspie". W ciągu ostatnich kilku dni wiele się zadziało. Pożegnaliśmy Ivana oraz Kamila, dwóch naprawdę mocnych zawodników, a grupę ponownie zasilili Bartek oraz Julia. Była partnerka Kamila miała szansę wrócić w duecie do programu, jednak nie zdecydowała się na to. Czy żałuje tej decyzji? Teraz w hotelu trudno jej znaleźć sobie kolejnego partnera, który pójdzie za nią w ogień. Julia próbowała przekonać do siebie Roberta i Artura, jednak domyśla się, że panowie nie pozostawią dla niej swoich obecnych partnerek. Jedyna szansa jest w Łukaszu, jednak on przekonuje o swojej lojalności nie tylko Sonię, z którą aktualnie tworzy parę ale również Julię, która bardzo mu się podoba. Magda poradziła Soni, aby zrobiła wszystko, aby przekonać do siebie Łukasza i nie pozostawiać mu wolnej decyzji: - Jaki masz pomysł na siebie teraz? - No Łukasz. - Ale jak chcesz go przekonać teraz, żeby z tobą został? - No ale wydaje mi...