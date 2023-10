Pan Lektor, to tuż obok prowadzącej show Klaudii El Dursi, jedna z najbardziej charakterystycznych postaci "Hotelu Paradise". Co więcej, wielu widzów nie wyobraża sobie ulubionego show bez kąśliwych komentarzy, rozbawiających do łez żartów i głębokiego, męskiego głosu tajemniczego przystojniaka za mikrofonem. Czy rosnąca popularność konkurencyjnego miłosnego show sprawi, że w następnym sezonie Pan Lektor zamiast raczyć swoimi kawałami widzów TVN 7, przejdzie do "Love Island"? Mamy jego komentarz.

Pan Lektor z "Hotelu Paradise" przechodzi do "Love Island"?

Głos Pana Lektora i jego niewybredne komentarze towarzyszą uczestnikom i widzom "Hotelu Paradise" od pierwszej edycji miłosnego hitu telewizyjnej siódemki. Co więcej, jego żarty w połączeniu z posągową pięknością w postaci Klaudii El Dursi oraz energicznym kotkiem Kisielem, urozmaicającym atrakcyjnym singlom pobyt w raju, sprawiają, że polska wersja rajskiego hotelu jest naprawdę wyjątkowa.

Czy rosnąca popularność konkurencyjnego randkowego programu sprawi, że ukrywający się za mikrofonem tajemniczy przystojniak z "Hotelu Paradise" porzuci widzów TVN 7 na rzecz "Love Island"? W rozmowie z Panem Lektorem zapytaliśmy go, co sądzi o miłosnym hicie Polsatu. Czy Pan Lektor chciałby użyczać tam swojego głosu? A może to "Hotel Paradise" jest według niego najlepszym randkowym programem w Polsce? Koniecznie zobaczcie nasze wideo.

