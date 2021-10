"Hotel Paradise 4": Miłosz musiał opuścić program! Wiktoria udawała smutek?

Za nami kolejne bardzo emocjonujące "rajskie rozdanie" w "Hotelu Paradise". Uczestnicy nie zmieniają swoich nawyków i jak zwykle zapewniają widzom mnóstwo emocji. Tym razem wieczór eliminacji, po zaskakującym wyborze Nany, zbił z tropu samą Klaudię El Dursi, która zaliczyła niemałą wpadkę. Uczestnicy nie mogli powstrzymać śmiechu, a prowadząca... Musicie to zobaczyć! "Hotel Paradise" wpadka Klaudii El Dursi Ostatnie rajskie rozdanie w "Hotelu Paradise" było jak zwykle pełne emocji. Uczestnicy nauczyli już widzów jednego: niczego i nikogo w tej grze nie możemy być pewni. Podczas "rajskiego rozdania" układ par zmienił się diametralnie, więc nic dziwnego, że Klaudia El Dursi nie nadążyła za zmianami. W tym odcinku to panie decydowały, kto opuści program. Układ par wyglądał następująco: Miłosz podszedł oczywiście do Wiktorii, Przemek do Ingi, zaś Janek zdecydował się wybrać Sarę. Mateusz postanowił odbudować swoją wcześniejszą relację i wybrał Vanessę. Klaudia El Dursi poprosiła więc uczestnika, by powiedział, dlaczego zdecydował się wybrać swoją byłą partnerkę: - Mateuszu, dlaczego Wiktoria? - zapytała pewnym głosem prowadząca. - Dobre pytanie Kryśka - skontrował Pan Lektor -Vanessa... - poprawił ją Mateusz. -Przepraszam! - mówiła nie kryjąc zawstydzenia Klaudia El Dursi. Mateusz jednak nie skomentował pomyłki prowadzącej i przeszedł do wyjaśnień: -Tak naprawdę z Vanessą powinniśmy się sparować na ostatnim rajskim rozdaniu. Tylko spieprzyłem sytuację i nie utwierdziłem Vanessy w tym, że powinna podejść do mnie - przyznał uczestnik. Wyświetl ten post na Instagramie ...