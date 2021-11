"Hotel Paradise 4": Natka jest w związku z innym uczestnikiem programu? Odpowiedziała!

Pomimo iż na antenie TVN 7 możemy śledzić losy bohaterów 4. edycji "Hotelu Paradise", to sympatycy show wciąż mają ochotę na więcej i w przerwach pomiędzy kolejnymi odcinkami ulubionego programu, śledzą jego uczestników także w mediach społecznościowych. To właśnie dzięki Instagramowi dowiadujemy się o kolejnych sympatiach i animozjach pomiędzy atrakcyjnymi singlami, a także tymi, którzy już pożegnali się z rajskim Zanzibarem. Do tej drugiej grupy należy m.in. Natalia, która choć dawno opuściła show, nadal utrzymuje kontakt z koleżankami i kolegami z "Hotelu Paradise". Czyżby wśród nich odnalazła swoją bratnią duszę? Internauci są przekonani, że Natka związała się z jednym z uczestników. Odpowiedziała!

Natka z "Hotelu Paradise" jest w związku z innym uczestnikiem programu?

Natka była uznawana za jedną z najpiękniejszych i najbardziej charyzmatycznych bohaterek 4. polskiej odsłony "Hotelu Paradise". Ambitna 26-letnia stylistka paznokci już od pierwszego odcinka show stworzyła burzliwy duet z Darkiem. Niestety, ich wybuchowe charaktery sprawiły, że para coraz częściej się kłóciła. Kiedy Darek pożegnał się z programem, uczestnicy i widzowie nie kryli swojego smutku. I choć wielu z nich miało żal do Natalii, ta nie kryła swojej radości z tego, że wreszcie otrzymała możliwość stworzenia trwałej relacji z przystojnym Mateuszem.

Ta sielanka nie trwała jednak zbyt długo. Po pamiętnej Puszcze Pandory, podczas której odbył się lincz na Wiktorii, stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Podczas Rajskiego Rozdania go gry dołączyła zjawiskowa Vanessa, a Wiktoria i Natalia opuściły "Hotel Paradise".

Ku zaskoczeniu wszystkich, pomimo eliminacji z show, los uśmiechnął się do Wiktorii, a dziewczyna została przywrócona do programu. Czy na podobne fory może liczyć również piękna brunetka, która razem z Wiki opuściła rajski hotel? Wielu internautów podejrzewa, że niedawna wypowiedź byłej telewizyjnej partnerki Darka jasno wskazuje na to, że Natalia wróci do "Hotelu Paradise". Czy tym razem uda jej się odnaleźć bratnią duszę? A może wejdzie na wojenną ścieżkę z Vanessą, by odzyskać Mateusza?

Jak dotąd ani produkcja, ani Natka jednoznacznie nie potwierdzili, jak i nie zaprzeczyli, jakoby dziewczyna miała wrócić do programu. Nic więc dziwnego, że fani 26-latki wciąż zasypują ją pytaniami o program, a także życie uczuciowe.

- Jesteś w związku? - zapytał Natkę jeden z fanów podczas jej instagramowego Q&A. - Nie mogę dzielić się takimi informacjami - odpowiedziała.

Fani jednak nie dawali za wygraną i wciąż drążyli temat.

- Czy jesteś w związku z którymś uczestnikiem "Hotelu Paradise"? - brzmiało kolejne pytanie.

Tym razem Natka nie zdecydowała się jednak wchodzić w polemikę, a wszystko skomentowała jedynie wymownymi emotikonami z buźką zasłaniającą usta palcem w geście zachowania ciszy.

Natalia nieźle namieszała w "Hotelu Paradise", czy po zakończeniu zdjęć do programu piękna brunetka znalazła swoją bratnią duszę, a może związała się z kimś z programu? Cóż pozostaje nam śledzić kolejne odcinki miłosnego hitu TVN, którego finał zbliża się wielkimi krokami. To właśnie po jego emisji poznamy nie tylko zwycięzców show, ale też dowiemy się, które relacje uczestników przetrwały, a które zakończyły się fiaskiem.

