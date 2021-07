"Hotel Paradise": Basia i Krzysztof już mieszkają razem? To ich wydało!

Choć w " Hotelu Paradise 3 " łączyła ich tylko przyjaźń, już na Zanzibarze Basia i Krzysiek zaliczyli swój pierwszy, romantyczny pocałunek . Czyżby to od tego momentu pomiędzy tą dwójką coś się zmieniło? To wiedzą tylko oni, jednak dziś już nie kryją się ze swoim uczuciem. Uczestniczka, która wraz z Krystianem dotarła do finału trzeciej edycji programu, po powrocie do Polski rozstała się z chłopakiem, a jej serce skradł inny uczestnik show. Choć Basia i Krzysztof o swoim związku poinformowali fanów zaledwie tydzień temu, wygląda na to, że już snują wspólne plany na przyszłość. I to bardzo poważne. Na Instagramowym profilu blond piękności pojawił się wpis, który zdradza wszystko, a i jej partner dorzucił swoje trzy grosze! "Hotel Paradise 3": Basia przeprowadza się do Krzysztofa? W ubiegły wtorek internet dosłownie zapłonął! Niecały tydzień po tym, jak fani "Hotelu Paradise 3" dowiedzieli się, że Basia i Krystian postanowili się rozstać , ta ponownie zaskoczyła fanów i razem z Krzysztofem opublikowała na Instagramie czułe zdjęcia , oznajmiając, że internauci i tym razem się nie mylili. Uczestnicy ujawnili się ze swoim związkiem, a widzowie kontrowersyjnego show nie kryli swojej radości. Każde kolejne, wspólne zdjęcie pary zachwycało internautów coraz bardziej i wszystko wskazuje na to, że niebawem będziemy mogli oglądać ich we wspólnych objęciach jeszcze częściej! Czas na zmiany 🔥 Mogę Wam zdradzić, że jak jestem raczej osobą, która dobrze się czuje w miejscu i wśród ludzi, których zna to tym razem nie mogę się doczekać tego co nastąpi ☺️Czuję w końcu spokój i radość a to dla mnie bardzo ważne 😇 - czytamy w najnowszym poście Basi. Choć Basia nie napisała niczego wprost, z jej...