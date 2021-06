"Hotel Paradise 3": Basia i Krystian już nie są parą, ale razem oglądali finał programu! 

Widzowie " Hotelu Paradise 3 " już dawno mieli swoich faworytów. Po ostatnich wydarzeniach w programie zwątpili jednak w związek Nathalii i Marcina, a wpis Simona - po tym jak Bibi musiała wrócić do Polski - wzbudził w nich wiele wątpliwości. W walce o złotą kulę wciąż jednak pozostali Basia i Krystian, którzy mieli się ku sobie od samego początku show. Para ostatnio wyznała sobie miłość, i choć fani "Hotelu Paradise 3" byli świadkami ich kilku kłótni , wciąż im dopingowali. Czyżby jednak po programie Basię i Krystiana nic nie łączyło? Uczestniczka opublikowała na swoim InstaStory nagranie, na którym powiedziała całą prawdę. Jak się okazuje, obietnica, którą złożyli sobie na rajskim Zanzibarze, nie doszła do skutku. "Hotel Paradise 3": Basia i Krystian rozstali się po programie? W "Hotelu Paradise 3" emocje sięgają zenitu, jednak w prywatnym życiu uczestników również sporo się dzieje. Jedną z największych zagwozdek widzów, jest relacja Basi i Krystiana. Fani wciąż nie mogą dociec, co łączy tych dwoje po programie i próbują dowiedzieć się tego na wszelkie sposoby. Internauci już nie raz zarzucali dziewczynie, że oszukuje swoich obserwatorów i tak naprawdę nie jest z Krystianem. Choć uczestniczka trzeciej edycji "Hotelu Paradise" na każdy atak miała wymówkę, jej ostatnie słowa sprawiły, że fani mają coraz mniej wątpliwości. W "Hotelu Paradise 3" Basia i Krystian byli prawdziwymi papużkami nierozłączkami, a kiedy dziewczyna wróciła do programu, oboje stwierdzili, że jej odejście tylko umocniło ich relacje i pokazało im, co naprawdę do siebie czują. Na wielkie słowa nie musieliśmy długo czekać. Krystian wyznał Basi miłość , a ta nie posiadała się ze szczęścia, twierdząc, że również go...