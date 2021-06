"Hotel Paradise": Krystian musi tłumaczyć się z rozstania z Basią: "Postarajcie się zrozumieć"

Miłość Krystiana i Basi z " Hotelu Paradise " była intensywna ale niestety krótka! Widzowie "Hotelu Paradise" niedługo pocieszyli się ich miłością, ponieważ zaraz po finale okazało się, że ich relacja nie przetrwała. Krystian po raz pierwszy o rozstaniu z programową partnerką opowiedział w rozmowie z Party.pl: Niestety, pomimo prób z dwóch stron nie udało się Jednak jak się okazuje, Basia jest już w kolejnym związku! Jej nowym wybrankiem jest... Krzysztof! Na temat nowego związku zwyciężczyni 3. edycji "Hotelu Paradise" wygadała się... Bibi! Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Basia pierwszy raz o rozstaniu z Krystianem! "Postawiliśmy na przyjaźń" "Hotel Paradise": Basia i Krzysiek są razem! Bibi potwierdziła Widzowie "Hotelu Paradise" już dawno podejrzewali, że pomiędzy Krzyśkiem a Basią może być coś więcej niż tylko przyjaźń. Świadczyły o tym ich wspólne zdjęcia, na których nie brakowało czułości, publikowane na profilach innych uczestników show. Uwagę zwracały również fotki, na których pozowali w bliźniaczych stylizacjach. Jednak do tej pory to były tylko domysły. Teraz wszystko wiadomo już oficjalnie, a wygadała się... Bibi w rozmowie z Przeambitni.pl! Basia i Krzychu myślę, że pasują do siebie. Krzychu, jest takim misiaczkiem, a Basia jest taką mamusią i ona się lubi tak pozajmować, a myślę, że Krzychu potrzebuje takiej kobiety, która będzie u jego boku, będzie go przytulać, wspierać. Dlatego uważam, że to jest bardzo fajne połączenie i myślę, że tutaj nikt nikogo nie będzie pchał w dół tylko będą mogli jeden drugiego dawać do góry - powiedziała Bibi Jesteście zaskoczeni czy jednak nie? Zobacz także: "Hotel Paradise 3":...