"Hotel Paradise" Basia i Krzysztof na romantycznej randce. Tak spędzają czas razem

Już dziś wieczorem, 7 maja, fani "M jak miłość" zobaczą kolejny odcinek serialu TVP. Niestety, w najnowszej odsłonie hitu widzowie będą świadkami wzruszających i zaskakujących wydarzeń w życiu Basi (Gabriela Raczyńska). Jak już informowaliśmy mama Basi, która zostawiła Pawła Zduńskiego (Rafał Mroczek) i wyjechała do Londynu, powie swojej córce żeby została w Polsce ponieważ ona nie ma teraz dla niej czasu. Dziewczynka będzie załamana, ale wtedy będzie mogła liczyć na Pawła, który się nią zaopiekuje. Niestety, dziewczynka wyładuje swoją złość na Julce (Joanna Kuberska), dziewczynie Zduńskiego. Czy przez Basię Paweł rozstanie się z piękną Julią? Zobaczcie, co dokładnie wydarzy się w najnowszym odcinku "M jak miłość"! Basia zrani Julkę W 1443 odcinku "M jak miłość" Basia dowie się, że jej matka nie ma dla niej czasu i nie chce, żeby dziewczynka wracała do Londynu. Basia będzie załamana, ale jak informuje portal superseriale.se.pl w trudnych chwilach pomoże jej m.in. przyjaciel Damian, który zamówi ją na wyjazd na zimowisko. Julka i Paweł odwiozą Basię i Damiana na ferie, ale podczas wspólnej podróży dojdzie do nieprzyjemnej wymiany zdań między nastolatką a dziewczyną Zduńskiego. -Słuchaj Basiu, tak sobie pomyślałam, że może jak byśmy wracali z zimowiska, to pojechalibyśmy wszyscy we trójkę, ja, ty i Paweł do moich rodziców do Janowa? Poznałabyś Jaśka, Jagodę? Co ty na to? -Julka, odpuść sobie - odpowie Basia. -Słucham? - Julka nie będzie ukrywał zaskoczenia. -Nie musisz się starać. Może na Pawła to działa, ale mi nie pomoże- odpowie stanowczo nastolatka. Kiedy wszyscy dojadą na miejsce Julka powie Pawłowi, że nie chce być dla niego ciężarem. Sytuacja się zmieniła, pojawił się ktoś trzeci (...) Jedź...