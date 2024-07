Choć uczestnicy miłosnego show TVN7 deklarują, że to co działo się w "Hotelu Paradise", zostaje w "Hotelu Paradise", to programowe waśnie pomiędzy Hanią a Moniką nawet po zakończeniu show się nie zakończyły, a wręcz przeciwnie. Jak wyznały hotelowe piękności tuż po finale programu doszło pomiędzy nimi do szokującego incydentu.

- Oj Monia, creepy jesteś totalnie - podsumował zachowanie Moniki Mikołaj w rozmowie z Party.pl.

Co takiego stało się pomiędzy byłymi programowymi partnerkami zwycięzcy 6. edycji "Hotelu Paradise"?!

"Hotel Paradise 6": Mikołaj ostro o konflikcie Moniki i Hani po programie

Monika i Hania z "Hotelu Paradise" od początku programu nie szczędziły sobie uszczypliwość, jednak to rywalizacja o względy Mikołaja przelała czarę goryczy. I gdy wydawać by się mogło, że po zakończeniu walki o uczucia i wielkie pieniądze panie się pogodzą okazało się, że po wyłączeniu kamer nastąpiła eskalacja ich konfliktu. Podczas powrotu do Polski Monika z "Hotelu Paradise" oblała Hanię wodą, co na dobre przekreśliło ich znajomość.

Jak wyznała w rozmowie z Party.pl Hania z "Hotelu Paradise", nie chce znać Moniki, a zaistniałą sytuację ocenia jako przekroczenie wszelkich granic. Co tak naprawdę się między nimi wydarzyło?

- Dziewczyny miały zgrzyty ze sobą też po finale - wyznał Mikołaj z "Hotelu Paradise" w rozmowie z reporterką Party.pl. - Monika rzuciła butelką w Hanię - dodał.

Jak Hania z "Hotelu Paradise" zareagowała na zaistniałą sytuację? Po której ze stron opowiedział się Mikołaj? Koniecznie zobaczcie nasze wideo.

