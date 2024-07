Do tej pory Monika z 6. edycji "Hotelu Paradise" pozostawała bierna wobec wszystkich afer, jakie miały miejsce w rajskim hotelu. Okazuje się jednak, że jej cierpliwość właśnie dobiegła końca. Z równowagi wyprowadziło ją postępowanie Magdy. Czy to początek wojny pomiędzy Moniką a Magdą?

"Hotel Paradise 6": Monice puściły nerwy

Obecna, 6. edycja randkowego show rozkręciła się na dobre. Do tej pory prym w hotelowych aferach wiodła para z najdłuższym stażem. Ostatnio jednak miarka się przebrała, a widzowie "Hotelu Paradise" nie kryli swojego oburzenia zachowaniem Hani względem Mikołaja. Tym razem natomiast na językach fanów jest zachowanie Magdy, która początkowo związała się z Adamem, potajemnie wzdychała do Dawida, a ostatecznie postanowiła związać się z Grzegorzem. Swoim postępowaniem naraziła się wielu mieszkańcom rajskiego hotelu. Jej dotychczasowy partner nie przebierał w słowach - Marek z "Hotelu Paradise" stwierdził, że Magda "jest jak towar z półki sklepowej". Na tym się nie skończyło - decyzja Magdy o związaniu się z Grzegorzem nie spodobała się także dotychczasowej, hotelowej partnerce trenera personalnego - Monice. Eteryczna blondynka do tej pory była oazą spokoju, tym razem jednak nie wytrzymała, zarzucając swojej koleżance nielojalne i niepoważne zachowanie:

- Twoje zachowanie jest słabe - skomentowała wymownie nową relacje Magdy.

Za sprawą Magdy, ulubienica widzów została pozbawiona bezpiecznej pary, jaką tworzyła w towarzystwie Grzegorza z "Hotelu Paradise". Nie ukrywała także swojego rozczarowania:

- Wychodzi na to, że ja jestem taką chwilówką dla wszystkich - skwitowała.

Fani jednak mają nadzieję, że w rajskim hotelu w końcu pojawi się odpowiedni partner dla Moniki:

- Monika, bardzo wartościowa kobieta. Niestety za mądra dla chłopców ???? - Bardzo inteligentna kobieta a Adam i Grześ to inna bajka, myślę że są tam fajniejsi faceci i potrafią docenić Monikę - Dajcie w końcu Kogoś doskonałego dla Naszej Moni ♥️ - Chłopa dla Moni proszę - Monika potrzebuję faceta który ma klasę i jest ogarnięty i mądry???????? - Monia super. Ma jaja nie słodzi, że wszystko super i nic się nie stało. Wali prawdę w oczy. Brawo. Chciałabym żeby została dłużej w hotelu.

Podczas gdy Monika przeżywa pierwsze hotelowe rozterki, Grzegorz i Magda z "Hotelu Paradise" nie szczędzą sobie czułości. Ich igraszki są szeroko komentowane przez pozostałych uczestników programu. Ostatecznie jednak wychodzi na to, że Grzegorz i Magda wreszcie dostali w programie to, po co do niego przyszli. Pojawia się jednak pytanie, czy i Monika odnajdzie tego właściwego i czy bez Grzegorza ma szanse pozostać w rajskim hotelu.