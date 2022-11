"Hotel Paradise 6": Magda ma dość Grzegorza?! "Takie osoby zawsze mnie odpychały"

Kamil coraz pewniej czuje się pośród uczestników " Hotelu Paradise ". Jego mocny charakter daje o sobie znać i często nie przebiera w słowach. Odczuwa to nie tylko jego obecna partnerka Julia ale również niedarzący Kamila sympatią Robert, który aktualnie jest w rozterce przed "rajskim rozdaniem". Powinien wybrać Sonią, Monikę a może... Magdę? Kamil postanowił włożyć kij w mrowisko. Doszło do spięcia! Pokazujesz, że jesteś za***istym chamem. Co wywołało taki agresywny komentarz Roberta względem Kamila? Zobacz także: W "Hotel Paradise 2" to Magda odbije Soni Roberta?! "Czuję się oszukana, tak po chamsku!" "Hotel Paradise 2": Kamil wyprowadza z równowagi Roberta. O co poszło? Emocje w "Hotelu Paradise" sięgają zenitu. Jutro będziemy świadkami drugiego "rajskiego rozdania". Wygląda na to, że prawnie nikt nie jest w stanie przewidzieć, jakie będą efekty decyzji uczestników. Robert jest wyjątkowo niespokojny. Będzie wybierał pomiędzy Sonią, chociaż ona zadeklarowała koleżankom, że nie stanie za nim, Moniką a Magdą. Kamil postanowił podnieść ciśnienie koledze: - Jakbyś miał wybierać Sonia czy Madzia? - Moja mama! - A co będziesz piep**ył mamę? - Hamuj słownictwo. To nie jest normalne pytanie. Takimi tekstami możesz do swojej mamy mówić. - Ja nie mówię, że wybieram mamę na swoją partnerkę. - Ja z chamami nie rozmawiam. Mam do siebie szacunek. Pokazujesz, że jesteś zajebistym chamem. - To Ty myśl co mówisz, że wybierasz mamę na partnerkę. - To Ty myśl, co mówisz do mnie. Kamil zarzucił Robertowi, że krzywdzi Sonię dlatego nie zamierza być dla niego łagodny. Magda z kolei podobnie jak Robert...