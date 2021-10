"Hotel Paradise 4": widzowie wściekli na zachowanie Przemka względem Wiktorii: "zero klasy"

Wielki powrót Wiktorii do "Hotelu Paradise" zaskoczył nie tylko widzów, ale też graczy. Jednak reakcja Przemka na jej widok sprawiła, że w sieci zawrzało. Internauci wróżą mu opuszczenie show.

Wiktoria od pierwszych chwil swojego pobytu w "Hotelu Paradise" wzbudzała ogromne emocje. Najpierw pozostałe uczestniczki okrzyknęły ją najbrzydszą mieszkanką rajskiego hotelu, jednak to był dopiero początek jej problemów. Izolowana od reszty grupy dziewczyna, czuła się nękana przez współzawodników, jednak to cios zadany przez jej telewizyjnego partnera, Miłosza, najbardziej ją zabolał. Chłopak wraz pozostałymi uczestnikami uknuł zmyślny plan pozbycie się Wiki z programu, który bez z mrużenia oka zrealizował. Nic więc dziwnego, że gdy po kilku dniach od wyrzucenia z programu, Wiktoria powróciła do "Hotelu Paradise", zarówno widzowie, jak i pozostali gracze nie kryli swojego zaskoczenia.

Wróciłam do Miłosza, aby zemścić się za wyrzucenie mnie z Hotelu? 👊🏼 Czy może jest między nami prawdziwe uczucie i wybaczyłam mu to co było?🙈🥰 - zapytała na swoim Instagramie

I choć Miłosz nie krył swojego zadowolenia z widoku pięknej blondynki, to pozostali uczestnicy show wyraźnie nie byli zadowoleni z takiego obrotu spraw. Jej powrót nie zachwycił szczególnie Przemka, który nie zdobył się nawet na to, aby ją powitać. W sieci natychmiast zawrzało, a sympatycy miłosnego show TVN 7 nie pozostawili na chłopaku suchej nitki.

Zobacz także: Hotel Paradise 4: Widzowie o powrocie Wiktorii: "Nie zasługujesz na nią Miłosz"

"Hotel Paradise 4": wielki powrót Wiktorii wzburzył uczestników

W 4. w 4. edycji "Hotelu Paradise" akcja ani na chwilę nie zwalnia, a skomplikowane relacje uczestników są coraz bardziej zawiłe. Jak dotąd jedyną parą, która gwarantowała, że jest ze sobą z powodu prawdziwych uczuć byli Miłosz i Wiktoria, jednak presja grupy, by wyrzucić dziewczynę z programu, okazała się być silniejsza niż słowa i uczucia tych dwojga. Po głośnej "Pandorze", w której gracze wręcz zlinczowali Wiktorię, widzowie stacji TVN zarzucili produkcji przemoc psychiczną nad Wiktorią. Doszło nawet do tego, że stacja TVN wydała oświadczenie w sprawie kontrowersji w "Hotelu Paradise 4". Głos w sprawie zajął również Pan Lektor, a oraz prowadząca program Klaudia El Dursi.

Screen Programu "Hotel Paradise"

I gdy wydawało się mogło, że pomimo tych trudnych chwil, to właśnie telewizyjny partner Wiki będzie dla niej największym wsparciem, stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Miłosz odesłał Wiktorię do domu, czego pożałował niemal w tej samej chwili, w której podjął tę trudną decyzję. Od tego momentu chłopak chodził struty, zaś mieszkańcy hotelu, na czele z Ohą, nie kryli swojej radości.

Kolejne dni bez Wiktorii były dla chłopaka istną katorgą, dlatego, gdy nagle otrzymał tajemniczy list, by w sekrecie przed pozostałymi uczestnikami udać się na plażę, miał nadzieję, że spotka na nim swoją wybrankę. Tak też się stało. Wiktoria wróciła do "Hotelu Paradise", a Miłosz wreszcie odetchnął z wielką ulgą.

Dla mnie to był scenariusz, nie ukrywam, wymarzony!

Oczywiście powrót Wiktorii do hotelu nie wzbudził niemal u nikogo więcej takiej radości, jak u Miłosza. Co więcej, wzburzony Przemek nie zamierzał się nawet przywitać z powracającą do gry koleżanką.

screen/Player.pl

"Hotel Paradise 4": Przemek w ogniu krytyki

Skandaliczne zachowanie Przemka, który nie zaszczycił powracającej do "Hotelu Paradise" Wiki jakąkolwiek uwagą sprawiło, że widzowie nie zostawili na nim suchej nitki.

- Reakcja Przemka... No cóż... zero klasy z jego strony! - Przemka zachowanie w sumie nie dziwi. No cóż, te ich układy, ustawki runęły jak domek z kart. Nana jak Wiki odchodziła, to płakała i ją przepraszała. Fałszywa dziewucha, już z Przemkiem nadawała na Wiki. - Przemek non stop truje o moralności, a chodzi mu tylko o knucie jak dojść do finału. Jesteś zaprzeczeniem jakiejkolwiek moralności, tylko knujesz i napuszczasz na innych. - Gdybym trafiła na niego gdzieś przypadkiem na ulicy, odwróciłabym się na pięcie i potraktowała jak powietrze, dokładnie tak jak potraktował Wiki po powrocie do hotelu. Czas by spakował walizki i wróci do Polski - grzmią internauci.

Zgadzacie się z komentarzami fanów?

Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Wiktoria skomentowała swój powrót do hotelu! Chce się zemścić na Miłoszu?