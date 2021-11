"Hotel Paradise 4": Łukasz o wyrzuceniu Kejti z programu: "to jest wojna". Żałuje swojej decyzji?

Uczestnicy uważają Atę za jedną z najsilniejszych graczek w " Hotelu Paradise ". Ona jednak do końca nie czuje się pewnie w programie. Wszystko przez Ivana - to właśnie z nim dogaduje się najbardziej i czuje, że mogłaby stworzyć coś więcej. Rozsądek jednak nie pozwala jej zniszczyć jego związku z Anią. Kiedy już zaczęła godzić się z myślą, że nie zbuduje nic z tym uczestnikiem, Kamil zaskakuje ją planem, który będzie chciał wykonać podczas "rajskiego rozdania". Ata będzie musiała dokonać bardzo ciężkiego wyboru. Czy będzie w stanie zrobić to, czego oczekują od niej inni? Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Miłość Anki i Ivana skończyła się przez Atę? "Powinnam ci strzelić w ryj za to, co zrobiłeś!" "Hotel Paradise 2": "Rajskie rozdanie" będzie sprawdzianem dla Aty? Po tym, co wydarzyło się w dzisiejszym odcinku "Hotelu Paradise 2" można byłoby rzec, że Ania da Ivanowi kolejną szansę. Uczestniczka stwierdziła, że przemyślała sobie na spokojnie wczorajszy pocałunek Ivana i Aty i nie zamierza być zazdrosna: Już odpuściłam i mam to w du*ie. Nie jestem jakaś upośledzona, żeby zrobić zadymę, że się z kimś żegnasz. Już się nakręciłam i musiałam coś powiedzieć. Ale mam to gdzieś. Zarówno Ivan jak i Ata twierdzą, że pomiędzy nimi w programie nic nie będzie i Ania nie powinna czuć się zagrożona. Jednocześnie Ata nie ukrywa, że jej relacja z Ivanem i rozsądne podejście do sytuacji wiele ją kosztuje. - Ty jesteś dla mnie najcięższym wyborem Ivan - Przez dwa lata nie miałam takich emocji. Jak byłam sama i teraz... jak wcześniej poznałam tego chłopaka w Polsce i to jest okrutne, bo tu jest identycznie. Mam prawie identyczną sytuację - mówiła załamana. Wygląda na to, że...