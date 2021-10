"Hotel Paradise": Wiktoria chce wygryźć Klaudię El Dursi z programu. Zabrała głos

Wiktoria Gąsior to jedna z najbardziej lubianych przez widzów uczestniczek "Hotelu Paradise". Teraz okazuje się, że mimo tego, że w programie przeżyła naprawdę ciężkie i wykańczające psychicznie chwile, to chciałaby się związać z miłosnym show na zdecydowanie dłużej. I wcale nie chodzi o drugą szansę, którą dostała i finał, który jest celem każdego z uczestników. Wiktoria Gąsior zdradziła, że... chciałaby zostać nową prowadzącą "Hotelu Paradise"! Co na to niezastąpiona od 4. sezonów Klaudia El Dursi? Musicie zobaczyć jej minę!

"Hotel Paradise": Wiktoria Gąsior zamiast Klaudii El Dursi?

Kiedy Klaudia El Dursi dostała propozycję poprowadzenia "Hotelu Paradise" nie wiedziała co zrobić. Nie od razu się zgodziła, ponieważ w domu ma dwóch synów, których nie wyobrażała sobie zostawić w Polsce na kilka miesięcy. Ostatecznie jednak postanowiła skorzystać z szansy i zadebiutowała na ekranie w roli gospodyni "Hotelu Paradise". Dziś trudno sobie wyobrazić kogoś innego na jej miejscu. Jednak wygląda na to, że modelce rośnie konkurencja i to jeszcze... w jej własnym programie!

Podczas ostatniego odcinka "Hotelu Paradise" podczas którego panowie musieli zmierzyć się w teście o wiedzy na temat swoich partnerek, padło dość ciekawe pytanie na temat marzeń Wiktorii. Miłosz odpowiadając na to pytanie był pewien, że jego partnerka marzy o zwiedzeniu Stanów Zjednoczonych, jednak to nie była poprawna odpowiedź:

Zostać prowadzącą "Hotelu Paradise" - przeczytała Klaudia El Dursi, a jej mina mówiła sama za siebie:

To dość odważne zwierzenie ze strony Wiktorii, szczególnie, że nawet nie ukryła tego przed aktualną prowadzącą:

No życzę powodzenia, będzie jej ciężko na pewno ale myślę, że jest do tego zdolna - powiedział Miłosz.

Klaudia El Dursi jednak nie była tak pozytywnie nastawiona do tego pomysłu i od razu przyznała:

A... Może jej się to nie udać.

Cenną uwagę miał również Pan Lektor:

No wiesz... Zawsze może zostać lektorem i dopiero wtedy będziesz miała przewalone.

Wyobrażacie sobie taki zwrot akcji?

Instagram @wiktoria_gasior

Wiktoria Gąsior dostała drugą szansę w "Hotelu Paradise" i została pierwszą przywróconą osobą w 4. sezonie. Chociaż za pierwszym razem była w show dość krótko, przeżyła naprawdę sporo emocji, łącznie z prześladowaniem przez pozostałych uczestników. Jedna z "Pandor", która skończyła się linczem na uczestniczce odbiła się w mediach szerokim echem, a oświadczenie w tej sprawie wydał nawet TVN. Wiktoria jednak okazała się być niezrażona złymi doświadczeniami w programie i wyznała, że widziałaby się w programie w roli prowadzącej.

Myślicie, że mogłaby zastąpić Klaudię El Dursi w "Hotelu Paradise"?