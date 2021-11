"Hotel Paradise": Wiktoria o swoim zachowaniu w programie: "Z anielskiej Wiki do diablicy"

Monika od początku programu trzyma pozostałe uczestniki " Hotelu Paradise 2 " na dystans. Już w pierwszym odcinku podkreśliła, że jest najstarsza z całego towarzystwa. Dziewczynom powoli zaczyna przeszkadzać zachowanie koleżanki, wygłaszane przez nią "mądrości" i fakt, że prawie wcale nie chce spędzać z nimi czasu. Czy ich niechęć do koleżanki jest zasadna i przede wszystkim, co na to wszystko Monika? Zobacz także: Zmiany w emisji "Hotelu Paradise"! Wszystko przez... "BrzydUlę"! Kiedy start serialu? Hotel Paradise 2: Monika nie chce integrować się z pozostałymi uczestniczkami? Czy Monika niedługo stanie się najmniej lubianą uczestniczką w "Hotelu Paradise 2"? Chwilę temu dostała możliwość totalnego przemieszania duetów w programie. Najbardziej na tym ucierpiała Sonia, której dotychczasowy partner trafił do pary właśnie z Moniką. Teraz wcale nie ma pewności czy Robert wróci do niej podczas rajskiego rozdania. Sonia czuje coraz większy zawód w związku z Moniką i podzieliła się swoimi przemyśleniami z pozostałymi uczestniczkami show. Odniosła się również do ogólnego zachowania najstarszej koleżanki. Zwróciła uwagę, że Monika w ogóle nie chce się integrować z pozostałymi uczestnikami. Padły mocne słowa: Mnie zaczynają już wkurzać te jej mądrości. Mam wrażenie, że ona myśli, że my wszyscy jesteśmy debilami, a ona jest inteligentna. (...) Patrzy na mnie, jakbym była bardziej tępa od niej a ona i tak wie lepiej. (...) Ona to jest najlepsza, najmądrzejsza a ja to w ogóle najmłodsza bambi dla niej. Lubię ją ale to jest racja z tymi mądrościami - powiedziała Magda Dominika również zauważyła, że fajnie by było gdyby Monika chciała dać grupie coś od siebie zamiast się izolować. Chyba, że...