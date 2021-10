"Hotel Paradise": Fani nie mogą się pogodzić z odejściem Miłosza! "Przywrócić go natychmiast"

W wyniku ostatniego "rajskiego rozdania" w " Hotelu Paradise ", program musiał opuścić jeden z największych faworytów! Magda i Łukasz jako single, zablokowali jego duet z Anią, przez co postawił wszystko na Atę. Uczestniczka jednak mimo uczuć, które do niego żywi, postanowiła grać rozsądnie i została wierna Arturowi. Takiego wyniku eliminacji nikt nawet nie przypuszczał! Jednak na koniec odcinka lektor poinformował: Co przyniesie rzeczywistość bez Ivana? Powiem tak... Będziecie zaskoczeni. Co miał na myśli? W dodatku jeden z uczestników zasugerował, co wydarzy się w kolejnych odcinkach! Zdradził tajemnicę? Zobaczcie, co napisał! Zobacz także: Ivan odpadł z "Hotelu Paradise 2"! Internauci chwalą decyzję Aty, ale czy ona nie będzie żałować? "Hotel Paradise 2": Krystian znowu w programie? Krystian Mikołajczyk ponownie dołączy do ekipy "Hotelu Paradise"? Opublikował w mediach społecznościowych post, po którym widzowie, nie mają wątpliwości, że mogłoby stać się inaczej! Hmmm... A może jednak będą jakieś zmiany 😈🌴 🤫? - napisał w sieci Internauci uważają, że to byłby dobry pomysł, jakby dostał ponowną szasnę na namieszanie w hotelu. Podczas swojego pierwszego pobytu, nie do końca dobrze rozegrał swoją grę. Chciał przekonać do siebie Sonię, jednak ona była tak bardzo negatywnie do niego nastawiona, że to nie mogło się udać. Kiedy lojalnie uratował ją podczas "rajskiego rozdania", wysyłając Hanię do domu, internauci nie kryli oburzenia: Tragedia. Ona mówi, że się go brzydzi a typ ją wybiera - pisali w sieci. Niedługo po odejściu miał kolejną szansę na powrót. Decydowała o tym nowa uczestniczka, Karolina. Widzowie szybko odkryli, że z Krystianem znali się już przed...