"Hotel Paradise 4": Walka Wiktorii i Kasi o pozostanie w programie. Która wyszła z niej zwycięsko?

Czwarty sezon "Hotelu Paradise" wkracza w decydującą fazę! Już tylko miesiąc dzieli nas od wielkiego finału show, dlatego każde kolejne rozstanie z uczestnikiem jest bolesne nie tylko dla mieszkańców hotelu, ale także dla fanów, którzy zdążyli się już zżyć z bohaterami. Tym razem podczas Rajskiego Rozdania musieliśmy pożegnać jedną z pań. Na kogo padło? Sprawdźcie szczegóły!

"Hotel Paradise": Kto odpadł z programu?

Ostatnie dni w "Hotelu Paradise" były pełne niespodzianek i zaskakujących zwrotów akcji. Z programem musiał rozstać się Miłosz, który podczas gry "Koło Ryzyka", wylosował dla siebie właśnie wymeldowanie się z hotelu. Jego miejsce w programie zajął nowy uczestnik Łukasz, który rozpoczął swoją drogę w programie u boku Wiktorii. Jednak o jego względy zaczęła walczyć również Kasia, która w programie nie zdążyła jeszcze stworzyć żadnej bezpiecznej pary.

Choć dziewczyna starała się zbliżyć do Łukasza, to jednak tuż przed Rajskim Rozdaniem wyczuła, że chłopak zmienił do niej podejście. Kasia wywnioskowała, że za taki obrót spraw jest odpowiedzialna Wiktoria, która najwyraźniej ostatecznie przekabaciła Łukasza na swoją stronę.

Przypuszczenia Kasi okazały się słuszne. Dziewczyna postanowiła zadać pytanie do Rajskiej Wyroczni, czy podczas ubiegłej nocy Wiktoria obgadywała ją do Łukasza. Wtedy też otrzymała twierdzącą odpowiedź. Wiele wskazywało zatem na to, że to właśnie pomiędzy Wiktorią i Kasią rozegra się walka o przetrwanie w "Hotelu Paradise"!

Jak zatem potoczyło się Rajskie Rozdanie? Jako pierwsza wyboru dokonywała Vanessa, która bez zaskoczenia wybrała Mateusza. Następnie Klaudia El Dursi poprosiła o dokonanie wyboru Sarę, a ta podeszła do Przemka. Z kolei Inga zdecydowała się zaufać Jankowi, a Nana znów oficjalnie sparowała się z Łukaszem.

Jak się okazało, ostateczne starcie rzeczywiście należało do Wiktorii i Kasia - obydwie panie podeszły do Łukasza, który kilka dni temu dołączył do ekipy "Hotelu Paradise". Chłopak jednak zdecydował się kontynuować relację z Wiktorią i tym samym to właśnie Kejti odpadła z show! Co powiedziała uczestnikom na odchodne?

- Trzymam za Was wszystkich kciuki. Naprawdę walczcie do samego końca. Szanujmy szczerość przede wszystkim. Dzięki wszystkim - powiedziała Kasia.

