"Hotel Paradise": Luiza i Kuba z poprzedniej edycji ostro o najnowszej Pandorze! 

Finałowa "pandora" była bardzo stresująca dla uczestników " Hotelu Paradise ". Pary wciąż biorące udział w finałowym tygodniu były pod ostrzałem nie tylko konkurentów, ale również wszystkich osób, które odpadły w poprzednich "rajskich rozdaniach". Niewygodne pytania na temat uczucia Marietty i Chrisa oraz podważanie ich autentyczności wyprowadziły Mariettę z równowagi. Uczestniczka nie wytrzymała i padło kilka ostrych słów. Chwilę później przeprosiła znajomych z show za swój chwilowy wybuch i przyznała, że chce dalej odpowiadać na pytania, nawet jeżeli będą dla niej stresujące. Zobacz także: "Hotel Paradise": Kolejna para opuściła program. Marietta została wyprowadzona z równowagi! Co się stało? Marietta z "Hotelu Paradise" o swoim zachowaniu na finałowej "pandorze" Zachowanie Marietty zaskoczyło nie tylko uczestników, ale również ją samą. Zmęczenie, stres i adrenalina wzięły górę. Uczestniczka po obejrzeniu wczorajszego odcinka postanowiła się odnieść do tego, co wczoraj mogliśmy zobaczyć na ekranie: Obejrzałam odcinek i wróciłam sobie myślami do tego, co się działo tego dnia w "Hotelu Paradise". Był to najcięższy mój dzień w programie, zdecydowanie. Nawet wtedy, kiedy miałam odpaść z ręki Sandry bądź Chrisa, nie było mi tak ciężko, jak właśnie tego dnia - wyznała na Instastory Dodała, że pobyt w "Hotelu Paradise" był również dla każdego obciążający, ponieważ ciągle pamiętali o obecności kamer i pomimo tego, że mogłoby się wydawać, że mieszkają w luksusach z basenem, to zamknięcie na określonym terenie i przebywanie ciągle w tym samym towarzystwie również dawało się we znaki. Dodatkowym impulsem była bardzo...