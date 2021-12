"Hotel Paradise 4": Czy Vanessa i Mateusz są parą po programie? 

Czwarta edycja "Hotelu Paradise" dostarczyła nam wielu emocji, jednak w końcu nadszedł czas, aby poznać zwycięzców show - w wielkim finale znaleźli się Sara i Michał oraz Nana i Łukasz. Która z tych par stanie na ścieżce lojalności? Czy zwycięży miłość, czy jednak będziemy świadkami rzutu kulą? Odpowiedzi na te pytania poznamy już 6 grudnia tuż po godzinie 21:30. Skład finału wzbudził jednak ogromne emocje wśród widzów - fani show ubolewają, że nie znaleźli się w nim ich ulubieńcy, czyli Vanessa i Mateusz, którzy w programie stworzyli jedną z najpoważniejszych relacji.

Czy zatem relacja Vanessy i Mateusza rozwinęła się po zakończeniu programu? Czy Vanessa i Mateusz są dziś razem? Oto, jakie spekulacje pojawiają się na ten temat w sieci!

"Hotel Paradise 4": Jak zaczęła się relacja Vanessy i Mateusza?

Vanessa Wietrzyk i Mateusz Mil podbili serca widzów "Hotelu Paradise". Obydwoje piękni, elokwentni i przede wszystkim uczciwi i lojalni wobec przyjaciół z programu. Nic więc dziwnego, że fani nie mogli pogodzić się z tym, że to właśnie ta para opuściła "Hotel Paradise" tuż przed wielkim finałem! Jak zatem w ogóle zaczęła się ich relacja w show?

Vanessa weszła do programu z immunitetem - wtedy wówczas Mateusz był w parze z Natką. Ciemnowłosa piękność zadecydowała, że rozbije ich parę i tym sposobem zaczęła się jej wspólna droga z Mateuszem, a Natalia musiała opuścić program.

- W każdym z panów płynie dusza sportowca, tak, jak i we mnie, ale tutaj łączy nas wspólny pierwiastek, czyli branża modelingu, stąd ten wybór - tłumaczyła swój wybór Vanessa.

Od tamtej pory Vanessa i Mateusz z "Hotelu Paradise" byli praktycznie nierozłączni. Choć zdarzały im się drobne nieporozumienia, to jednak zawsze potrafili je szybko załagodzić. Zawsze byli uśmiechnięci i pozytywni, a do tego lojalni wobec przyjaciół z programu. Bez problemu udawało im się przechodzić przez kolejne Rajskie Rozdania, jednak ich szczęście skończyło się na dwa dni przed wielkim finałem, kiedy to Inga i Janek oraz Nana i Łukasz musieli zadecydować, która z par musi opuścić program. Wybór padł właśnie na Vanessę i Mateusza, a na tą decyzję, naciskała głównie Inga, która przecież bardzo się z nimi przyjaźniła. Czy zatem para, która niewątpliwie tworzyła jedną z najpoważniejszych relacji w "Hotelu Paradise", trwa w niej do dziś?

"Hotel Paradise": Czy Vanessa i Mateusz są dalej razem?

Trzeba przyznać, że Vanessa i Mateusz z "Hotelu Paradise" bardzo dobrze ukrywają, czy coś ich łączy po zakończeniu programu. Jak wiadomo, do czasu emisji finałowego odcinka, żaden z uczestników nie może zdradzać, jak potoczyły się jego miłosne losy po udziale w show. Jednak spekulacji na ten temat nie brakuje! Niewątpliwie ogromne zainteresowanie w tej sprawie wzbudził komentarz siostry Mateusza, która na swoim InstaStories wyznała, że... poznała Vanessę.

- Znam Vanessę z Hotelu, bardzo piękną dziewczynę, która była w parze z moim bratem Mateuszem i bardzo ją lubię i pozdrawiam - powiedziała siostra Mateusza.

Choć dziewczyna nie potwierdziła czy Vanessa i Mateusz wciąż są razem, to jednak nie ulega wątpliwości, że siostra Mateusza, darzy Vanessę dużą sympatią.

Wyznanie siostry Mateusza daje nadzieje, że tę dwójkę może dalej coś łączyć po programie! Jednak z drugiej strony internauci mają w pamięci InstaStories Vanessy, które dziewczyna zamieściła niedługo po tym, jak w telewizji pojawiły się odcinki "Hotelu Paradise" z jej udziałem. Jeden z fanów zapytał wówczas, czy dziewczyna wolałaby wejść od początku do programu, czy jednak czuje się dobrze z tym, że dołączyła do niego w trakcie. Vanessa wtedy przyznała, że gdyby weszła do programu od samego początku, to inaczej pokierowałaby swoje wybory co do partnera i zwróciłaby uwagę na... Darka. Na tę relację Vanessy odpowiedział również sam Darek, który przyznał:

- Oj mogłabyś, na pewno byłoby ciekawie. Zdecydowanie byś mnie uszczęśliwiła - przyznał na swoim Instagramie.

To wyznanie oczywiście zapaliło przysłowiową "czerwoną" lampkę w głowach fanów "Hotelu Paradise", którzy zaczęli zastanawiać się, czy przypadkiem Vanessa nie nawiązała relacji z Darkiem po zakończeniu programu! Czy jednak tak się stało? Niestety, oficjalnego komentarza w tej sprawie na ten moment oczywiście brak...

Vanessa i Mateusz raczej nie reagują na pytania od fanów, w których internauci dopytują się o status ich relacji po programie - w końcu i tak nie mogliby na nie odpowiedzieć do końca emisji "Hotelu Paradise". Biorąc jednak pod uwagę fakt, że chętnie "lajkują" swoje zdjęcia i czasami również komentują swoje posty na Instagramie (co jak wiadomo w dzisiejszych czasach dla wielu ludzi jest wyznacznikiem sympatii), to wygląda na to, że mają dobre relacje. Jednak, czy łączy ich jakaś zażyłość?

Mateusz i Vanessa pojawili się na imprezie z okazji finału "Hotelu Paradise 4". Pozowali razem na ściance!