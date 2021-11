"Hotel Paradise": Inga przez przypadek wyrzuciła Mateusza z programu? "Powinnam mieć order idiotki"

Dziś zobaczymy ostatnią "puszkę pandory" w drugim sezonie " Hotelu Paradise 2 ". To będzie zdecydowanie jedno z najbardziej emocjonujących starć i to przez wielkim finałem! Podczas odpytywania pojawią się nie tylko finałowe pary ale również uczestnicy, którzy musieli pożegnać się z programem przez decyzje, któregoś z finalistów. Może zrobić się naprawdę gorąco! To ostatnia szansa uczestników na rozliczenie się z tymi, którzy zawalczą o główną wygraną w finale. Czy to co usłyszą podczas "puszki" sprawi, że ktoś zdecyduje się rzucić kulą? Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Sonia i Łukasz wyeliminowali kolejną parę! To byli faworyci widzów! Byli uczestnicy powracają na "puszkę pandory" W ostatnim odcinku decyzją Soni i Łukasza z programem musieli pożegnać się Dominika i Bartek. Jednak oboje czuli się wygrani, odchodząc z programu razem. Bartek przyznał, że poczuł coś do Dominiki już od pierwszych dni w show. To specjalnie dla niej wrócił do programu, z myślą że chciałby zdobyć jej serce a to założenie udało się spełnić. W dalszym ciągu dnia na pozostałe trzy finałowe pary czekał dzień pełen relaksu na jachtach. Tego dnia po raz pierwszy Ata przyznała, że zaczyna coś czuć do Artura: On jest wspaniały i naprawdę dbałby o kobietę, czuje się przy nim bezpieczna. Jest potencjał mega. Finaliści mogli w romantycznych i luksusowych okolicznościach otworzyć się na siebie i wyznać sobie, co naprawdę do siebie czują. Pomiędzy Magdą a Robertem zrobiło się naprawdę romantycznie: Od tego momentu, kiedy zacząłem cię poznawać to zacząłem być bardzo szczęśliwy w tym programie i uwielbiam się budzić przy tobie Artur i Ata również po raz pierwszy pozwolili sobie na tak...