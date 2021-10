"Hotel Paradise" Vanessa i Darek są razem po programie? Uczestniczka zdradziła za dużo?

Piękna Vanessa z "Hotelu Paradise" może liczyć na uwagę i zainteresowanie każdego mieszkańca hotelu. Co jednak łączy ją z Darkiem? Ich wpisy dają do myślenia.

Wejście Vanessy do programu odbyło się w przykrych okolicznościach. Uczestniczka swoim wejściem od razu wyeliminowała Natalię, która razem z Wiktorią opuściła program. Mieszkanki hotelu nie kryły, że wraz z przyjściem Vanessy poczuły się dość mocno zagrożone. Vanessa jak na razie odnajduje się w parze z Mateuszem, jednak wygląda na to, że losy jej sercowych wyborów potoczą się inaczej. Zapytana o to, czy chciałaby znaleźć się w programie wcześniej, przyznała, że tak i to ze względu na jedną osobę...

"Hotel Paradise" Vanessa i Darek są razem? "Zdecydowanie byś mnie uszczęśliwiła"

Vanessa zaliczyła wielkie wejście do programu "Hotel Paradise". Dziewczyna od samego początku nie mogła w żaden sposób poczuć się zagrożona, ponieważ większość męskiej ekipy hotelu, była nią wyraźnie zainteresowana. Jak na razie Vanessa dość dobrze odnajduje się w relacji z Mateuszem i wygląda na to, że tych dwoje ma szansę stworzyć bardzo mocną parę.

SCREEN PROGRAMU "HOTEL PARADISE"

Gdy Vanessa pojawiła się w programie, Darek już nie mieszkał w hotelu. Kilka dni wcześniej został wyeliminowany przez Natkę, która postanowiła po raz pierwszy pójść za głosem serca, nie zaś za "umową grupy". Darek i Vanessa nie mieli więc szans, żeby poznać się w "Hotelu Paradise", ale jak się okazało, doskonale się znają i mówią o sobie w bardziej niż życzliwych słowach... Zresztą odkąd tylko Vanessa pojawiła się w programie, Darek nie krył, że jest zachwycony piękną uczestniczką. Czy tych dwoje łączy coś więcej? Prawda wyszła na jaw przy okazji Q&A, podczas którego Vanessa odpowiedziała na jedno z pytań fanów, dotyczące jej obecności w hotelu:

Czy wolałabyś wejść od początku do "HP", czy tak jak weszłaś, w trakcie? - spytał jeden z fanów.

Vanessa długo nie wahała się z odpowiedzią i przyznała, że gdyby weszła do programu, od samego początku inaczej pokierowałaby swoje wybory co do partnera i zwróciłaby uwagę na Darka. Na tę relację Vanessy odpowiedział sam Darek, który przyznał:

Oj mogłabyś, na pewno byłoby ciekawie. Zdecydowanie byś mnie uszczęśliwiła - przyznał na swoim Instagramie.

vanessawietrzyk/Instagram

Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Oha przeprasza za swoje zachowanie Wiktorię: "Dopadły mnie kompleksy i zazdrość"

Ta reakcja Darka jest bardzo zaskakująca. Oczywiście wiadomo, że jego para z Natką nie należała do udanych, a on sam wciąż bardzo liczył na pojawienie się nowej osoby, która podbiłaby jego serce. Jednak tutaj pojawia się pytanie, gdzie Darek i Vanessa się poznali? Czy po programie, czy może Darek jeszcze wróci do gry i między tym dwojgiem coś jeszcze zaiskrzy? Widzowie "Hotelu Paradise" są już pewni, że między uczestnikami może się wydarzyć wszystko!