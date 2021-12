"Hotel Paradise": Tak wygląda siostra Mateusza! Kocha operacje plastyczne

Mateusz Mil zdobył ogromną popularność dzięki udziałowi w "Hotelu Paradise". Randkowy program nie był jednak jego telewizyjnym debiutem. Okazuje się jednak, że jego siostra również nie narzeka na popularność w sieci. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 94 tysiące osób, a ekscentryczności mogłaby jej pozazdrościć niejedna "Królowa życia"! Zobaczcie, jak wygląda siostra Mateusza z "Hotelu Paradise".

"Hotel Paradise": Tak wygląda siostra Mateusza Mila. Kocha operacje plastyczne

Mateusz Mil i Vanessa Wietrzyk dotarli niemalże do finału "Hotelu Paradise". O ich być albo nie być w programie musiały zdecydować dwie pary. Okazało się, że duet odpadł w dużej mierze z inicjatywy Ingi, która de facto była najlepszą przyjaciółką Vanessy. Podczas finałowej "puszki Pandory" doszło do dużego spięcia w tej kwestii. Inga tłumaczyła się, że musiała to zrobić, ponieważ miała żal do Mateusza, że kilka tygodni wcześniej na "rajskim" odesłał ją do domu. Vanessa była zawiedziona koleżanką i powiedziała wprost, że jej zachowanie było jej zdaniem po prostu fałszywe. Mateusz budował sobie sympatię widzów uczciwym podejściem do relacji nie tylko miłosnych ale również koleżeńskich. On jako jedyny stawił się za Wiktorią podczas "Pandory", w której zarzucono jej, że manipulowała Miłoszem, a uczucie z jej strony było udawane. Mateusz swoim zachowaniem, zapracował na dużą sympatię widzów i ciągle rosnącą popularność. Okazuje się jednak, że nie tylko on w rodzinie jest tak popularny w sieci. Jego siostrę Kamilę, która na co dzień mieszka w Dubaju na Instagramie obserwuje ponad 94 tysiące osób, a jej mocnego i kontrowersyjnego stylu nie powstydziłaby się nawet "Królowa życia".

Instagram

Zobacz także: "Hotel Paradise": Fani miażdżą Ingę za kłótnię z Jankiem! "Wytyka błędy innym, swoich nie widzi"

Kamila, siostra Mateusza z "Hotelu Paradise" publikuje w sieci bardzo kontrowersyjne zdjecia. Nie wstydzi się eksponować swojego ciała. Wycięte stringi i ekstremalne dekolty to dla niej codzienność. Nie da się również ukryć, że uwielbia zabiegi medycyny estetycznej oraz operacje plastyczne. Czy przejmuje się tym, że ktoś może zarzucić jej, że jest sztuczna? Wygląda na to, że nie. W sieci można odnaleźć ją pod wymownym nickiem @dubaibarbiedol

Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Vanessa ostro o Indze. "Nie spodziewałam się, że dziewczyna..."

Kamila zupełnie nie jest podobna do Mateusza z "Hotelu Paradise". Kobieta postanowiła zaspokoić ciekawość niedowiarków pokazując wspólne zdjęcie z bratem. Przy okazji powiedziała:

Ja wiem, że trudno jest uwierzyć w to, że jestem jego siostrą. Nawet przylatuje do mnie do Dubaju na święta.

Ja wiem, że trudno jest uwierzyć w to, że jestem jego siostrą. Nawet przylatuje do mnie do Dubaju na święta.

Siostra Mateusza z "Hotelu Paradise" wypowiedziała się również na temat znajomości z jego programową partnerką Vanessą:

Znam Vanessę z Hotelu, bardzo piękną dziewczynę, która była w parze z moim bratem Mateuszem i bardzo ją lubię i pozdrawiam.

Nie potwierdziła jednak czy Vanessa i Mateusz wciąż są razem. Nie podlega wątpliwości jednak, że darzą się sympatią, ponieważ chociaż polubiają sobie wzajemnie zdjęcia na Instagramie, co w tych czasach dla wielu ludzi jest wyznacznikiem sympatii, szczególnie w świecie influencerów, gdzie "lajki" są na wagę złota.