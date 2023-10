Przed wielkim finałem "Hotelu Paradise" z show odpadli Vanessa i Mateusz. Była to decyzja dwóch innych par - Ingi i Janka oraz Nany oraz Łukasza. Inga nie ukrywała, że głosowała przeciwko Vanessie i Mateuszowi, co sprawiło ogromną przykrość uczestnicze. Co napisała tuż po tym, jak odpadła z show? Zobaczcie!

Vanessa odpada z "Hotelu Paradise 4" i uderza w Ingę!

Finałowy tydzień "Hotelu Paradise" to prawdziwy emocjonalny rollercoaster - z show codziennie odpada jakaś para, bo tylko dwie mogą powalczyć o wielki finał - ten już 6 grudnia w TVN 7. Szanse na zwycięstwo stracili właśnie Vanessa i Mateusz, którzy odpadli z rąk swoich kolegów, co bardzo zabolało parę!

Vanessa w "Hotelu Paradise" miała bardzo dobry kontakt z Ingą. Ta jednak kiedyś odpadła z rąk Mateusza, dlatego nie miała skrupułów, by właśnie ich wyeliminować z programu! Vanessa odchodząc mówiła:

Nie ukrywam rozczarowania postawą Ingi, myślałam, że była mi bliska, i że tutaj po "Hotelu" będziemy utrzymywać relację, jeśli chodzi o inne osoby, jestem w stanie to zrozumieć, ale ona mnie zawiodła.

Tuż po wynikach Vanessa zamieściła w sieci poruszający post. Uderza w Ingę, nie wymieniając nawet jej imienia. To początek konfliktu?

Stało się…dwa dni przed finałem nasza Zanzibarska podróż dobiegła końca… ???????????? Łzy szczęścia i smutku…Wzruszenie, które towarzyszy mi do teraz…Nie spodziewałam się, że dziewczyna, z którą tworzyłam najbliższą relacje wytypuje nas do odpadnięcia…???? Ale taki był Hotel…pełen niespodziewanych zwrotów akcji… „Szczęście to mieć wokół siebie ludzi, którzy sprawiają, że jesteś szczęśliwy…”

Spodziewaliście się?