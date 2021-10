"Hotel Paradise 4": Ważne zmiany w programie. W piątek... zniknie z anteny!

Już dziś, 31 sierpnia, na antenie TVN 7 rusza druga edycja "Hotelu Paradise". Pierwsza odsłona randkowego show kręconego na Bali cieszyła się świetną oglądalnością - jak podały wirtualnemedia.pl śledziło ją średnio ponad 700 tys. osób, sam finał przebił próg 1 mln widzów. Nic więc dziwnego, że stacja zdecydowała się na pewne zmiany, które powinny ucieszyć fanów "Hotelu Paradise". Poznajcie szczegóły! Zmiany w drugiej edycji "Hotelu Paradise"! Jak udało nam się dowiedzieć, najnowszy sezon "Hotelu Paradise" będzie miał aż o osiem odcinków więcej niż poprzedni (czyli aż 48). Co więcej - drugą serię programu będziemy mogli oglądać aż przez 12 tygodni, bowiem "Hotel Paradise" będzie emitowany od poniedziałku do czwartku (w przypadku pierwszej serii emisja obejmowała również piątek). Co więc z tzw. "rajskim rozdaniem" (wówczas uczestnicy dobierali się w pary, a jeden z nich opuszczał wyspę), które odbywało się właśnie w piątek? Tutaj producenci wprowadzili kolejną zmianę - najważniejszy moment w show będzie miał miejsce co sześć dni, co spowoduje, że "rajskie rozdanie" będzie ruchome. Zapowiada się niezwykle emocjonujący program! Czekacie? My bardzo! Pierwszy odcinek "Hotelu Paradise" już dziś na antenie TVN 7! Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Znamy kolejnych uczestników. On romantyk, ona żyleta! Kim są Monika i Bartek? Show prowadzi zjawiskowa Klaudia El Dursi! Oto dwójka uczestników show: Monika Brzyśkiewicz i Bartek Graczyk. W show pojawią się również Anna Matyasek i Kamil Piórkowski!