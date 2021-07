"Hotel Paradise 3": Nathalia komentuje związek Kary i Marcina. Fani: "Serce nadal kłuje?"

Nathalia, Marcin i Kara - te trio trzeciej edycji "Hotelu Paradise" budziło w widzach ogromne emocje, a kiedy piękna tancerka po powrocie z Zanzibaru dowiedziała się, co wydarzyło się na wyspie pod jej nieobecność, nie kryła swojego żalu, a starcie do którego doszło podczas ostatniej Puszki Pandory, fani kontrowersyjnego show z pewnością zapamiętają na długo. Koniec końców romans Kary i Marcina zaowocował prawdziwym uczuciem, a tych dwoje nawet już razem zamieszkało. Co o ich związku po programie sądzi Nathalia? Uczestniczka "Hotelu Paradise 3" w końcu skomentowała tę relację, a jej słowa z pewnością zaskoczyły wielu internautów.

Nathalia z "Hotelu Paradise" o związku Kary i Marcina

Ten konflikt z pewnością przejdzie do historii "Hotelu Paradise". Kiedy cofniemy się w czasie, z łatwością możemy przypomnieć sobie, jak wielkie emocje wywołało zbliżenie Marcina i Kary, do którego doszło zaraz po tym, jak Nathalia odpadła z programu. Na uczestnika wylała się fala negatywnych komentarzy, a hejt nie ominął również Kary. Wtedy też nikt nie wierzył w to, że tych dwoje stworzy prawdziwą relację, w dodatku po tym, jak Nathalia zmasakrowała Marcina i Karę podczas ostatniej Puszki Pandory, wszyscy sądzili, że uczestnicy się nie cierpią! Ku zaskoczeniu wielu widzów, po powrocie do Polski, Kara i Marcin potwierdzili związek, który bardzo szybko przybrał na powadze, a dziś już nawet razem mieszkają! Wtedy też Nathalia pytana o to, czy im wybaczyła, przyznała że nie utrzymuje kontaktu z Karą, a z Marcinem wszystko sobie wytłumaczyła. Internauci nie dawali jednak za wygraną, a w sieci pojawiły się nawet spekulacje, że Nathalia zabrania uczestnikom spotykać się z Karą i Marcinem, czemu oczywiście zaprzeczyła. Teraz, kiedy ulubienica widzów "Hotelu Paradise 3" urządziła na swoim InstaStorty "Q&A", obserwatorzy znowu poruszyli dawny temat.

Jak sobie radzisz z tym, że Marcin G. jest z Karą? Już przeszłość, czy serce nadal kluje? - brzmiało jedno z pytań. Czy to prawda, że powiedziałaś innym uczestnikom "Hotelu Paradise", żeby nie kolegowali się z Karą? - zapytał kolejny internauta.

Wygląda na to, że Nathalia postanowiła zakończyć temat raz na zawsze. Jak się okazuje, dziewczyna już nie rozpacza po Marcinie, a wręcz przeciwnie - trzyma kciuki za jego związek z Karą! Spodziewaliście się tego?

Kochani, cieszę się, że są razem. Cieszę się, że im wyszło. No i życzę im szczęścia. Fajnie, że zamieszkali ze sobą, a ja idę do przodu dalej.

Jak widać, czas leczy rany. Nathalia po raz kolejny zaprzeczyła również temu, że zabraniała innym spotykać się z Karą.

Nie to nie jest prawda. To nie jest w moim interesie, żeby mówić kto z kim ma się kolegować, z kim ma się trzymać. Każdy jest panem swojego losu i jesteśmy dorośli, więc ja nigdy nie będę nikogo namawiać, żeby z kimkolwiek się nie trzymał.

A co nowego u Nathalii? Ostatnio uczestniczka poddała się zaskakującemu zabiegowi, na który wybrała się razem z Justyną z "Hotelu Paradise 3". Jak się okazuje, w jednej z krakowskich klinik Nathalia powiększyła piersi, przeszczepiając tłuszcz z brzucha! Za to Justyna takim samym sposobem postanowiła powiększyć sobie pośladki. Czy jednak była partnerka Marcina odnalazła juz nową miłość? Póki co, na ten temat Nathalia wciąż milczy.

Choć Kara i Marcin z początku wzbudzali sporo kontrowersji, dziś mogą pochwalić się coraz większym gronem fanów. Tych dwoje łączy nie tylko miłość, ale przede wszystkim przyjaźń i wspólne pasje. Jak widać, dziś kibicuje im nawet Nathalia!