Po ostatnim odcinku "Hotelu Paradise" w sieci zawrzało! Fani programu bardzo ostro ocenili zachowanie Marcina, który coraz bardziej oddala się od Nathalii i cały czas wspomina Karę. Internauci zaczynają współczuć partnerce Marcina i publikują bardzo krytyczne komentarze dotyczące uczestnika "Hotelu Paradise". Marcin podpadł fanom "Hotelu Paradise" Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że Marcin jest szczerze zauroczony Nathalią i razem mają szansę stworzyć szczęśliwy związek nawet po programie. Niestety, od jakiegoś czasu między Nathalią a Marcinem coraz częściej dochodzi do kłótni. Punktem zwrotnym było wejście Kary do "Hotelu Paradise"- nowa uczestniczka bardzo spodobała się Marcinowi. I chociaż Kara odpadła już z programu, to w ostatnim odcinku Marcin przyznał, że według niego najładniejsza jest Nathalia i... właśnie Kara. Nathalia wyraźnie nie była zachwycona wyznaniem swojego partnera. W ostatniej odsłonie programu doszło również do kolejnej nieprzyjemnej rozmowy między Nathalią a Marcinem. Dziewczyna chciała dowiedzieć się czy gdyby odpadła z programu to może liczyć na Marcina. Niestety, nie spodziewała się takiej reakcji swojego partnera. To jest tylko i wyłącznie program- odpowiedział Marcin. Marcin bardzo chłodno potraktował Nathalię, która nie ukrywała, że jest rozczarowana jego zachowaniem. Muszę chyba trochę przymknąć drzwi na Marcina- przyznała przed kamerą Nathalia. Widzowie byli oburzeni zachowaniem Marcina! Fani "Hotelu Paradise" współczują Nathalii. - Marcin mnie zawodzi coraz bardziej 😢 - Już dawno powinnaś go olać... Ten szczeniak nie zasługiwal na ciebie🤷‍♀️ - Szkoda Natalki, bo fajna laska😢👏❤️ - Ten Marcin to zwykły krętacz i tyle. Myśli, że jest śmieszny. Dla...