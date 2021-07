"Hotel Paradise”: Justyna powiększyła pośladki! Pochwaliła się nową figurą

Implanty pośladków podnoszą, powiększają i modelują kształt płaskiej pupy. Efekt zabiegu wstawienia implantów jest natychmiastowy, ale trzeba się liczyć z długim okresem rekonwalescencji, ryzykiem infekcji i wysokim prawdopodobieństwem deformacji implantów na skutek ich wyeksploatowania lub wahań wagi ciała. Implanty pośladków – dla kogo? Kształt pośladków staje się problemem i źródłem kompleksów, kiedy są one mało jędrne, obwisłe, płaskie, nierówne lub nieproporcjonalnie małe. Do klinik chirurgii plastycznej w celu wymodelowania pośladków zgłaszają się zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Są to głównie ci, którzy hołdują modzie na brazylijskie krągłości, ale także osoby po 40., które zauważyły znaczny spadek elastyczności swojej skóry. Chirurgiczne wstawianie implantów to zabieg przeznaczony dla tych, którzy mają niewiele tkanki tłuszczowej, dlatego nie można u nich wykonać liposukcji i przeniesienia tłuszczu z ud lub brzucha na pośladki. Naturalną tkankę tłuszczową musi wtedy zastąpić silikonowa wkładka, której wstawienie kosztuje od 11 do 13 tys. zł. Wstawianie implantów w pośladki – przebieg zabiegu Wstawianie implantów to zabieg operacyjny, który wykonuje się pod znieczuleniem ogólnym . Aby się do niego zakwalifikować, trzeba zrobić badania krwi ( morfologię , OB, wskaźniki krzepnięcia, kreatyninę , poziom glukozy , elektrolity), badania ogólne moczu i szczepienie przeciwko WZW typu B. Zabieg trwa około 1,5 godziny. Rozpoczyna się od nacięcia skóry w zagięciu między udem a pośladkiem lub pomiędzy pośladkami (jednak w tym przypadku wzrasta ryzyko infekcji). Nacięcia w obydwu tych miejscach są niewidoczne. Implant umieszcza się wysoko, w górnej części pośladków, dlatego...