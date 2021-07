"Hotel Paradise 3": Nathalia zabraniała uczestnikom spotykać się z Karą i Marcinem?

Choć od ostatniego finału "Hotelu Paradise" niebawem miną dwa miesiące, echa tego, co wydarzyło się w trzeciej edycji kontrowersyjnego programu wciąż nie milkną, a jego uczestnicy nadal cieszą się ogromną popularnością i są na świeczniku internautów. Musimy przyznać, że tym razem hitowe show TVN7 dostarczyło nam naprawdę niezapomnianych emocji, a to, co wydarzyło się pomiędzy Nathalią, Marcinem i Karą było jednym z najgorętszych tematów. I choć od pewnego czasu wydawało się, że w tej kwestii wszystko już zostało powiedziane, Nathalia ponownie wypowiedziała się o najbardziej kontrowersyjnym związku "Hotelu Paradise 3". Po programie zabraniała innym się z nimi spotykać?

Nathalia nie chciała, żeby uczestnicy "Hotelu Paradise 3" spotykali się z Karą i Marcinem?

W trzeciej edycji "Hotelu Paradise" kontrowersja dosłownie goniła kontrowersję. Najpierw pojawiły się spekulacje, że Nathalia idąc do programu była już w związku, jednak po tym, co wydarzyło się pomiędzy Marcinem i Karą, wszyscy zdążyli zapomnieć o krążących plotkach. Fakt, że uczestnik, który z początku bardzo interesował się piękną tancerką uciekł w ramiona innej kiedy ta tylko odpadła z show zdecydowanie nie spodobał się widzom, a Nathalia nie kryła, że kiedy o wszystkim się dowiedziała, bardzo ją to zabolało. Po ostrej wymianie słów podczas Puszki Pandory, czy mocnych postach w mediach społecznościowych uczestnicy w końcu zakończyli temat, a kontrowersyjny związek Kary i Marcina zaczął zdobywać coraz większe grono fanów. Internauci zauważyło jednak, że para raczej nie spotyka się z pozostałymi uczestnikami "Hotelu Paradise 3". Pytanie, czy ktoś maczał w tym palce?

Nathalia, która zdecydowanie jest jedną z ulubienic widzów "Hotelu Paradise 3" postanowiła porozmawiać ze swoimi obserwatorami i na swoim InstaStory zapytała, czego jeszcze chcieliby się o niej dowiedzieć. Niespodziewanie, jeden z internautów postanowił poruszyć temat Kary i Marcina. "Czemu nie chciałaś, żeby inni uczestnicy "Hotelu Paradise" spotykali się z Karą i Marcinem?" - brzmiała jedna z nadesłanych wiadomości do Nathalii. Czyżby właśnie światło dzienne ujrzał jeden z niechlubnych sekretów uczestniczki? Ta postanowiła nie owijać w bawełnę...

To są jedne wielkie brednie. Nie wiem o co z tym chodzi, skąd to wyszło, ale nie było takiej sytuacji. Każdy z nas jest dorosły, decyduje sam o sobie. Ja nie mieszam się do takich rzeczy, nie obchodzi mnie to, kto z kim się widuje. Jak miałabym któremukolwiek z uczestników czegoś zabraniać? - powiedziała wyraźnie zszokowana. - No tutaj jakby ktoś mi czegoś zabraniał - oczywiście, że bym nie posłuchała i robiłabym swoje. Każdy się koleguje z kim chce i to jest jego sprawa - dodała na koniec Nathalia.

Cóż, jak widać Nathalia sprawę związaną z Marcinem i jego obecną dziewczyną ma już dawno za sobą, co zresztą jakiś czas temu przyznała, podkreślając, że z uczestnikiem wszystko już wyjaśniła, a z Karą nie ma kontaktu. Niestety, najwyraźniej nie wszystkie przyjaźnie i relacje są w stanie przetrwać próbę czasu, czego dowodem jest chociażby rozstanie Bibi i Simona, czy koniec związku Basi i Krystiana. A czy Nathalii już udało się odnaleźć miłość po "Hotelu Paradise 3"? Póki co tę wiadomość uczestniczka trzyma w tajemnicy.

Nathalia po raz kolejny musiała odpowiedzieć na pytanie dotyczące Kary i Marcina! Jak się okazuje, niektórzy internauci podejrzewają, że dziewczyna nie chciała, by pozostali uczestnicy spotykali się z kontrowersyjną parą. Co na to Nathalia? Zdecydowanie się z tym nie zgadza. Jak przyznała, nie interesują ją to, kto z kim się zadaje i nie ma zamiaru ingerować w takie rzeczy.

@nathalia_fok, Instagram

Patrząc na to, co działo się w trzeciej edycji "Hotelu Paradise" mogliśmy spodziewać się takiego pytania. Konflikt pomiędzy tą trójką był jednym z najgorętszych tematów nie tylko w trakcie trwania programu, ale również po jego zakończeniu. Jak widać, mimo, że od finału show minęły już niemal dwa miesiące, internauci wciąż żyją tym, co wydarzyło się w Rajskim Hotelu. Mocną wymianę zdań pomiędzy uczestniczkami w trakcie Puszki Pandory z pewnością zapamiętamy jeszcze na długo.

Mat. prasowe

Mimo wielu negatywnych komentarzy, Kara i Marcin stworzyli naprawdę zgrany duet, a dziś para może pochwalić się - rosnącym z dnia na dzień, gronem fanów. Co więcej, uczestnicy są jednym z nielicznych związków, który przetrwał po programie. Spodziewaliście się tego? Podczas gdy faworyci widzów ogłosili swoje rozstania, widać, że uczucie pomiędzy tą dwójką naprawdę kwitnie.