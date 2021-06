"Hotel Paradise 3": Nathalia ma kontakt z Karą i Marcinem po programie?! Nadal mu nie wybaczyła?

Marcin z "Hotelu Paradise" podczas relacji na InstaStories odpowiedział na pytania internautów i komentował odejście Nathalii z programu! Marcin tłumaczył również dlaczego mówił, że nie ma żalu do Krzyśka za to, że właśnie przez niego Nathalia odpadła z show TVN7. Sprawdźcie, co powiedział o swojej relacji z Nathalią! Marcin spodziewał się, że Nathalia odpadnie? W ostatnich odcinkach trzeciej edycji "Hotelu Paradise" nie brakuje wielkich emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Ostatnio Krzysiek musiał zdecydować, która dziewczyna musi opuścić program i jak już wiemy, wybrał Nathalię. Nathalia odeszła z "Hotelu Paradise", a do programu wrócili Kamil i... Kara. W ostatnim odcinku "Hotelu Paradise" Marcin podczas randki z Karą zapowiedział, że to właśnie do niej podejdzie podczas "Rajskiego Rozdania". Wszystko wskazujuje, że Marcin nie rozpaczał zbyt długo po odejściu Nathalii, co raczej nie spodobało się internautom. Fani programu pisali do Marcina na Instagramie i probowali dowiedzieć się, co czuł, gdy odpadła Nathalia. Postanowił odpowiedzieć podczas relacji na InstaStories! Było ci smutno, że Natalia opuściła raj?- pytali internauci. - Myślę, że nie tylko mi, ale wszystkim uczestnikom było bardzo smutno, że Natalka opuściła Hotel Paradise. Ja z nią nawiązałem bardzo mocna relację i czuliśmy się przy sobie bardzo swobodnie- odpowiedział Marcin. Padło również pytanie dlaczego nie miał żalu do Krzyśka za to, że przez niego Nathalia musiała odejść z programu. Czemu powiedziałeś, że nie masz za złe Krzysiowi jak miałeś dobre relacje z Natalią?- zapytał jeden z internautów. Kochani ponieważ jest to ten etap programu gdzie powoli będziemy się eliminować wszyscy po kolei. Ja byłem bardzo blisko z Krzysiem w programie i...