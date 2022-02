Fani "Hotelu Paradise" są zaniepokojeni zdrowiem Klaudii El Dursi. Prowadząca show przyznała, że nie czuje się najlepiej. Co z piątą edycją? "Muszę być na chodzie, a nie jestem"

To bardzo ważny miesiąc dla widzów "Hotelu Paradise". Już pod koniec lutego rozpocznie się emisja piątej edycji randkowego show TVN7, które wzbudza ogromne emocje. Powoli osoby odpowiedzialne za produkcję odsłaniają ostatnie karty. Wiemy już, że tym razem ekipa poleciała nagrywać nowe odcinki do Panamy. Fani czekają jeszcze na moment, w którym będą mogli poznać uczestników. Zarówno Klaudia El Dursi, jak i Pan Lektor co jakiś pokazują, jak wygląda praca na planie. Nie ukrywają, że nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem.

Niedawno widzowie "Hotelu Paradise" jednak zaczęli mieć poważne obawy co do tego, czy produkcji uda się skończyć nagrywanie miłosnego show. Wszystko przez nagranie Klaudii El Dursi, która ujawniła, że zmaga się z problemami zdrowotnymi. Co się dzieje z piękną gwiazdą TVN?

"Hotel Paradise": Wykończona Klaudia El Dursi. "Jak wstałam rano z łóżka, niemal się przewróciłam"

Bez Klaudi El Dursi "Hotel Paradise" z pewnością nie byłby tym samym programem. Doświadczona i nienaganna prowadząca randkowe show pilnuje, by wszystko było dopięte na ostatni guzik. Przy okazji gwiazda TVN wzbudza też wielką sympatię wśród widzów miłosnej produkcji. Fani mogą liczyć na telewizyjną piękność również w kwestii zakulisowych smaczków. Modelka co jakiś czas za pośrednictwem mediów społecznościowych zdaje relacje z tego, co dzieje się na planie. Obecnie opowiada, jak idą prace nad piątą edycją.

Niestety nie każdy dzień układa się po myśli prowadzącej show. Klaudia El Dursi nie ukrywa, że niektóre momenty są bardzo intensywne i produkcja ma na swoich barkach naprawdę dużo obowiązków. Codziennie osoby odpowiedzialne za "Hotel Paradise" stają przed nowymi wyzwaniami. Niedawno gwiazda TVN postanowiła pobiegać, by uwolnić umysł i się trochę odprężyć. Nie spodziewała się jednak takich konsekwencji.

Klaudia El Dursi obudziła się z nie najlepszym samopoczuciem. Przyznała, że nie spodziewała się takiego obciążenia organizmu. Prowadząca zdradziła, że czeka ją kolejny niezwykle pracowity dzień, tymczasem gwiazda TVN nie ma na nic siły i nie mogła nawet wstać z łóżka. Modelka wyraziła nadzieję, że zdąży się zregenerować przed rozpoczęciem nagrań do piątej edycji show.

Dzisiaj niestety nie uświadczycie storek [przyp. red. - relacji na Instagramie] z biegania. Wiem, miało być codzienne bieganie, ale jak wstałam rano z łóżka, niemal się przewróciłam. Chyba PESEL już nie ten. Już nie mogę chodzić. Wszystko mnie boli. Nawet biodro, coś poniżej biodra. Po prostu inwalida. Mam nadzieję, że szybko dojdę do siebie, a jeszcze dzisiaj mamy bardzo intensywny plan. Dużo się będzie działo w hotelu. Muszę być na chodzie, a nie jestem. Ale nic, mam nadzieję, że szybko mi przejdzie - powiedziała.

Na szczęście relacje, które później pojawiły się na Instagramie Klaudii El Dursi, potwierdziły, że prowadząca "Hotel Paradise" doszła do siebie. Jak zwykle zaprezentowała się w bajecznych kreacjach, uśmiechnięta od ucha do ucha. Gwiazda programu jest niezawodna nawet w trudnych sytuacjach.

"Hotel Paradise": Co słychać u uczestników czwartej edycji?

Chociaż piąta edycja "Hotelu Paradise" zbliża się już wielkimi krokami, to fani randkowego show nadal żyją dalszymi losami uczestników poprzedniego sezony. Trzeba przyznać, że dzieje się u nich niemało. Rok 2022 rozpoczął się od zaognienia konfliktu między Wiktorią a pozostałymi członkami ekipy z Zanzibaru. Warto przypomnieć, że Wika udzieliła głośnego wywiadu, w którym ujawniła nowe fakty w tej sprawie. Szczególnie oberwało się Launo i Łukaszowi.

Wątek relacji z Wiktorią wielokrotnie skomentował także Miłosz. Jej były partner jednak ostatecznie odciął się od tego tematu i z wyraźnym zażenowaniem podkreślił, że nie zamierza już do niego więcej wracać. Widzów zszokowała także inna para. Łukasz i Kejti niedawno ujawnili, że nie są już razem. Uczestnicy poprzedniej edycji show rozstali się tuż przed sylwestrem. Jeszcze większe zaskoczenie wywołała wiadomość, że Łuki zdążył już znaleźć szczęście u boku innej kobiety.

Tymczasem z dala od dram i Polski trzyma się Mateusz. Były partner Vanessy cieszy się urokami Włoch. Ostatnio on również wzbudził niemałe zainteresowanie, pokazując na swoim Instagramie przepiękną modelkę litewskiego pochodzenia, z którą niedawno umówił się w Mediolanie. Internauci nadal zastanawiają się, czy łączą ich jedynie koleżeńskie stosunki, czy może Mateusz ma nową wybrankę.

Czekacie już na piątą edycję "Hotelu Paradise"? Myślicie, że będzie lepsza od poprzedniego sezonu?